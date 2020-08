Xbox Series X hat ein neues offizielles Maskottchen: Craig the Brute

Vor knapp zwei Wochen hat Microsoft sein Xbox Games Showcase ver­an­staltet und Highlight war dort ein rund neun Minuten langes Gameplay-Video von Halo Infinite. Dieses enttäuschte zwar viele, es war aber auch die Geburtsstunde eines neuen Stars: Craig the Brute.

Die Enthüllung des Halo Infinite-Gameplays war für viele Fans eine herbe Enttäuschung, denn besonders Next-Generation-würdig sah die Grafik darin nicht aus. Zwar haben Microsoft und Entwickler 343 Industries mittlerweile mehrfach beteuert, dass das Video auf einer alten Version des Spiels basiert und das fertige Halo Infinite deutlich besser aussehen wird, der durchwachsene Eindruck bleibt aber vorerst.Doch das Video hatte auch einen Star wider Willen: Craig the Brute. Denn bei etwa Minute 4 des Videos wird der Master Chief von einem grauen, glatzköpfigen und seltsam passiven Gegner angegriffen. Dieser verzieht auch keine Miene als er vom Spieler per Melee-Schlag eins überzogen bekommt.Fans tauften ihn Craig und der junge "Mann" begann seine steile Karriere als Internet-Meme. Schnell tauchten zahlreiche Bilder auf, die Stimmungskanone Craig zum Mittelpunkt hatten. Das war dem Microsoft-Marketing wohl anfangs nicht so recht, doch schnell erkannten die Redmonder, dass Craig the Brute auch jede Menge PR-Potenzial hat.Phil Spencer ging vor kurzem noch weiter: Der Chef der Gaming-Abteilung von Microsoft wurde auf Twitter von einem Fan angesprochen, was er denn von Craig the Brute halte. Spencer antwortete ihm und meinte, dass Craig das neue offizielle Xbox-Maskottchen sei. Spencer weiter: "Ich liebe die Community und ihre Fähigkeit, einfach etwas Witziges aufzugreifen und es weiterzuspinnen." Craig ist für Microsoft sicherlich ein Glücksfall, denn es ist der klassische Fall eines Memes, das in jeglicher Hinsicht positiv besetzt ist. Denn: Jeder liebt Craig!