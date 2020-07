Xbox Series X: Controller-Bild deutet auf eine weiße Farbvariante hin

Ein vor kurzem gepostetes Bild eines weißen Xbox Series X-Controllers deutet darauf hin, dass die Konsole in einer weißen Farb­va­ri­an­te auf den Markt gebracht werden könnte. Es wäre jedoch auch denkbar, dass die bislang nicht bestätigte Xbox Lockhart im weißen Design erscheint.

Womöglich Controller der Xbox Lockhart

Das Foto des Controllers wurde vom Reddit-Nutzer "Wolfy_Wizard" gepostet und im of­fi­ziel­len Xbox One-Subreddit (via MSPoweruser ) veröffentlicht. Inzwischen wurden das Nut­zer­kon­to sowie das Foto allerdings wieder gelöscht. Im Gegensatz zu der schon bekannten Version des Xbox Series X-Controllers kommt der jetzt aufgetauchte Controller hauptsächlich in weißer Farbe zum Vorschein. Das lässt auf eine weiße Xbox Series X schließen.Bisher ist allerdings noch unklar, ob es sich bei dem Bild tatsächlich um einen Controller der Xbox Series X handelt. Natürlich ist nicht aus­ge­schlos­sen, dass sich das Gerät der Xbox Lock­hart zuordnen lässt. Bevor die Redmonder der Xbox Series X ihren Namen gegeben haben, war die Konsole unter der Bezeichnung "Ana­con­da" bekannt. In Zusammenhang mit dem Co­de­na­men tauchte oftmals auch eine zweite, "Lockhart" genannte Variante der zukünftigen Xbox-Generation auf. Es wäre möglich, dass die Xbox Series X im schwarzen Design und die Xbox Lockhart in weißer Farbe angeboten wird.Die Next-Gen-Konsole Xbox Series X soll gegen November und damit pünktlich zum Weih­nachts­ge­schäft auf den Markt gebracht werden. Einen offiziellen Release-Termin gibt es bis­lang allerdings noch nicht. Bei der bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigten Xbox Lock­hart könnte es sich um eine schwächere Version der Xbox Series X, die womöglich unter der Bezeichnung Xbox Series S veröffentlicht wird, handeln. Aktuellen Berichten zufolge kön­nte die Konsole bereits im kommenden Monat enthüllt werden.