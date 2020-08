Alles frisch: So sieht der neue Microsoft Store für Xbox Insider aus

"Schneller, sicherer und einfacher zu bedienen": Mit diesen Worten kün­digt Microsoft die Neuauflage des Microsoft Store für die Xbox an. Das neue Einkaufserlebnis kann ab 5. August in einer ersten Beta-Version von Xbox Insidern getestet werden.

"Weit mehr als ein typisches App-Update": Microsoft macht Rundum-Renovierung

Mit der neu gestalteten Suchfunktion ist es einfacher, Ergebnisse zu filtern.

Auf Basis von Feedback wurde die Wunschliste neu aufgebaut. Jetzt ist es möglich, ganz einfach neue Spiele zur Wunschliste hinzufügen und den Inhalt schnell zu überprüfen - einschließlich der Möglichkeit, die Verkaufspreise für Wunschlisten-Artikel im Auge zu behalten.

Der aktualisierte Einkaufswagen macht es einfacher, Artikel abzulegen und vor sowie während des Kaufs anzusehen.

Die Anzeige von Preisen soll über vier Konsolen-Generationen hinweg zuverlässig funktionieren.

Mehr Funktionen für Eltern

Mitmachen möglich

Microsoft verspricht in seiner Ankündigung zum runderneuerten Store für die Xbox "weit mehr als nur ein typisches App-Update". "Wir haben die Anwendung von Grund auf neu aufgebaut, um schneller, sicherer und einfacher zu sein als je zuvor", so das Unternehmen. In Sachen Geschwindigkeit will man dabei eine "Verdoppelung" erreicht haben. Das zeigt sich unter anderem sehr deutlich beim App-Start, der jetzt in unter zwei Sekunden erfolgen soll. Auch beim Durchstöbern der Angebote soll die Beschleunigung deutlich spürbar sein.Das neue Interface soll es außerdem wesentlich leichter machen, zwischen Xbox Game Pass, Erweiterungen, Apps und Filmen nach neuen Inhalten zu stöbern. So ist es unter anderem möglich, weiter "zu suchen und zu blättern" während ein Trailer abgespielt wird. Auch der Überblick zu Sonderangeboten und Rabatten soll auf einen Blick möglich sein. Das völlig neu gestalteten Navigationssystem soll das Springen zwischen den Inhalten so einfach wie möglich machen. Microsoft nennt folgende Punkte, an denen man Verbesserungen vorgenommen hat:Die Nutzung des Microsoft Store auf der Xbox wird in Zukunft nur noch nach Anmeldung möglich sein. Damit will man Eltern helfen, sicherzustellen, dass Kindern nur geeignete und relevante Inhalte angezeigt werden. "Außerdem haben wir die Art und Weise verbessert, wie Inhalte gefiltert werden, um sie an die Familieneinstellungen anzupassen, die auf Kinderkonten angewendet werden", so die Entwickler. Teil dieser Maßnahmen ist es auch, von Trailern bis hin zu Suchanfragen Altersfreigaben deutlicher darzustellen.Für Xbox Insider wird der Zugang zum neue Microsoft Store auf der Xbox ab dem 5. August in Wellen gewährt. Der Release für alle Nutzer ist dann "im Herbst" geplant. Wer nicht bis dahin warten möchte, ein Auge auf die Anpassungen werfen zu können, der kann sich unten auf der Xbox-Insider-Webseite für den Test von neuen Features anmelden.