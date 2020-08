GeForce RTX 3080: Benchmark nennt Taktraten und weitere Details

Nvidias neue Grafikkarten-Generation, die GeForce RTX 3000-Serie , soll ab September ausgeliefert werden. Nachdem schon zahlreiche Details zur GeForce RTX 3090 veröffentlicht wurden, ist nun ein Benchmark zur RTX 3080 aufgetaucht. Daraus gehen auch Details zur Taktrate hervor.

RTX 3080 mit zehn GB Grafikspeicher

Nvidia soll zwei verschiedene Varianten planen

Die Grafikkarte wurde mit Hilfe des Benchmark-Dienstes UserBenchmark getestet. Bevor der Eintrag nach kurzer Zeit wieder entfernt wurde, ist der Grafikchip unter der Bezeichnung "10DE 2206" aufgetaucht. Hierbei handelt es sich um die Geräte-ID der GeForce RTX 3080. Die Bezeichnung tauchte schon zuvor in Zusammenhang mit der neuen Grafikkarte auf. Der Screenshot des Ergebnisses wurde vom Twitter-Nutzer " _rogame " veröffentlicht.Dem Benchmark zufolge ist in der GeForce RTX 3080 ein zehn Gigabyte großer GDDR6X-Spei­cher verbaut. Der Grafikspeicher besitzt einen Takt von 4750 Megahertz, sodass eine Ge­schwin­dig­keit von 19 Gigabit pro Sekunde er­reicht werden kann. Der maximale Takt der GPU beträgt 2100 Megahertz. Welche Taktrate in der Praxis genutzt wird, ist jedoch noch un­klar. Es gilt als wahrscheinlich, dass im Nor­mal­be­trieb eine Taktrate von lediglich etwa 1,7 Gi­ga­hertz zum Einsatz kommt.Die Nvidia GeForce RTX 3080 soll es nicht nur in einer Version, sondern in zwei ver­schie­de­nen Varianten geben. Das zweite Modell soll mit 20 Gigabyte Grafikspeicher ausgerüstet sein. Die GeForce RTX 3080 Ti und RTX 3090 sollen 24 Gigabyte GDDR6X-Speicher be­sit­zen. Der Release der RTX 3000-Reihe soll gestaffelt erfolgen und schon im September beginnen.