Microsoft Edge: Strikter Tracking-Schutz im InPrivate-Modus verfügbar

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat den Edge-Browser mit einem neuen Feature ausgestattet, sodass Webseiten auch im InPrivate-Modus schneller dem strikten Tracking-Schutz aufgerufen können. Zuvor musste die Funktion in den Einstellungen des Browsers aktiviert werden.

Funktion benötigt neueste Canary-Version

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Der Edge-Browser auf Chromium-Basis besitzt drei verschiedene Anti-Tracking-Modi, mit de­nen unterschiedliche Arten von Trackern verhindert und damit die Privatsphäre des Nutzers verbessert werden können. Neben der Option "Einfach", die die meisten Track­er zulässt, gibt es die Modi "Ausgewogen" und "Streng". Der Vorteil am strikten Tracking-Schutz besteht darin, dass fast alle Tracker blockiert werden. Zu den Nachteilen zählt jedoch, dass manche Webseiten nicht mehr richtig geladen werden können.Um den strikten Tracking-Schutz direkt im In­Pri­va­te-Modus aktivieren zu können, wird laut Techdows die ak­tuel­lste Canary-Version des Chromium-ba­sier­ten Browsers benötigt. Hierbei handelt es sich um experimentelle Builds. die jeden Tag mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Die Features werden hier zunächst getestet, bevor die Änderungen in eine finale Version des Brow­sers eingebaut werden. Der Download der neu­es­ten Preview-Builds ist über eine offizielle Sei­te der Redmonder möglich. Momentan steht die Canary-Version des Edge-Browsers in der Ver­sion 86.0.573.0 zur Verfügung.Nachdem der aktuellste Canary-Build installiert wurde, muss nur noch ein neuer InPrivate-Tab geöffnet werden. Das ist wie üblich über das Drei-Punkte-Menü, welches sich am rechten Rand der Navigationsleiste befindet, möglich. Im neuen Tab kommt dann eine Option, um beim InPrivate-Browsen immer die strenge Tracking-Verhinderung nutzen zu können, zum Vorschein. Sobald der Schalter angeklickt wurde, ist der Tracking-Schutz dauerhaft aktiviert.