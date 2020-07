Edge Roadmap: Microsoft veröffentlicht Zeitplan für nächste Versionen

Microsoft hat einen neuen Veröffentlichungszeitplan für den Edge-Webbrowser veröffentlicht. Dabei verrät der Konzern nun, in welcher Kalenderwoche es geplante Veröffentlichungen für die einzelnen Release-Kanäle geben wird.

Beispiel der Veröffentlichungstermine

Edge 84 startete in der Woche des 16. Juli im Kanal Stable

Edge 85 startet in der Woche vom 27. Juli im Beta-Kanal

Edge 85 startet in der Woche des 27. August im Kanal Stable

Edge 86 startet in der Woche vom 7. September im Beta-Kanal

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Die Veröffentlichung der Feature-Roadmap für Microsoft Edge folgt passend auf die Wiederaufnahme der Edge-Updates. In dem Zeitplan geht es sowohl um den sogenannten Stable-Kanal, also um die Versionen, die für alle Nutzer freigegeben werden als auch um den Beta-Kanal. Beide Veröffent­lichungs-Rhythmen hängen zudem an dem Plan von Google und Chromium.In dem jetzt veröffentlichten Zeitplan finden sich nun die wichtigsten Daten bis zum Edge in Version 89, der in der Woche vom 4. März 2021 im Kanal Stable veröffentlicht werden soll. Die passende Beta soll in der Woche vom 1. bis 7. Februar 2021 erscheinen. Weitere Daten werden dann nachgereicht.Im Zeitplan liegen die beiden Kanäle jeweils einen Monat auseinander, und sie werden alle sechs Wochen aktualisiert. Damit verblieben zwischen dem Erscheinen einer neuen Stable-Version und dem Wechsel auf eine neuere Version im Beta-Kanal jeweils zwei Wochen:Die Zeit zwischen der Veröffentlichung im Stable und Beta-Kanal wird zudem für Sicherheitsupdates genutzt. Diesen Rhythmus hat Microsoft beibehalten. Bisher war auch schon kommuniziert worden, wie viele Wochen jeweils zwischen der fertigen Version und dem Beta-Test liegen, doch es gab keine veröffentlichten festen Daten.Die Edge-Entwicklung hängt dabei immer noch am Zeitplan von Google. Wenn sich etwas beim Chromium-Team verschieben sollte, wird Microsoft sich anpassen müssen.