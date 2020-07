AV-Test: Windows Defender erreicht erstmals ein perfektes Ergebnis

Es ist zwar schon eine ganze Weile her, aber einst war das Verhältnis zwi­schen Microsoft und AV-Test ziemlich angespannt. Das ist aber längst eine Sache der Vergangenheit, denn nun hat der Windows Defender erst­mals ein "perfektes" Ergebnis erreicht.

100 Prozent aller Schädlinge erkannt

av-test.org

Das Redmonder Unternehmen und die Magdeburger Antivirus-Programm-Spezialisten lagen sich lange Zeit in den Haaren. Denn AV-Test ging mit den Sicherheitslösungen von Microsoft hart ins Gericht, das Unternehmen aus dem Nordwesten der USA fühlte sich hingegen unfair behandelt.Doch 2020 ist davon längst nichts mehr zu spüren, im Gegenteil: Denn in den aktuellen Er­gebnissen der besten Windows-Antivirus-Programme für Privat- und Unternehmens­an­wender ist der Defender erstmals in den erlesenen Kreis jener Produkte aufgestiegen, die sich nicht nur über volle 18 Punkte freuen können, also auf jeweils sechs Punkte in Sachen Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit kommen (via Dr. Windows ), sondern auch eine perfekte Erkennungsrate (ohne einen einzigen False Positive).Das ist nicht nur eine gute Nachricht für Microsoft, sondern vor allem auch eine schlechte für die Konkurrenz. Denn die "perfekten" 18 Punkte für den Windows Defender, die für den Zeitraum Mai/Juni festgestellt wurden, sind der endgültige Beweis, dass man auch mit "Bordmitteln" des Betriebssystems bestens geschützt ist und kein zusätzliches Geld für Virenschutz ausgeben muss.Das einzige andere Virenschutzprogramm, das zuletzt auf ein solches makelloses Ergebnis kommt, ist Kaspersky Antivirus, auch diese Software erreichte im Mai und Juni 100 Prozent bei nicht einer einzigen Falscherkennung.Auf volle 18 Punkte kamen aber auch andere Programme, nämlich AhnLab, BullGuard, F-Secure, McAfee, Norton LifeLock und Trend Micro. Die meisten Programme erreichten mehr als 17 Punkte, hinten reihten sich lediglich die Lösungen von Microworld (15 Punkte) und Cylance (14,5 Punkte) ein, Schlusslicht wurde Malwarebytes mit gerade einmal 13,5 Punkten.