Plex startet kostenlosen Live-TV-Service

Die populäre Medien-Streaming-Plattform Plex hat heute einen brand­neu­en Live TV-Service angekündigt. Über den Dienst sollen sich eine Vielzahl von TV-Sendern kostenlos empfangen lassen, was das ohnehin schon große Angebot von Plex nochmals erweitert.

Die Möglichkeit, über 80 Fernsehkanäle im Livestream zu empfangen, ist die neueste An­kün­di­gung der Streaming-Plattform Plex. Dieser neue Service ist für Plex-Nutzer weltweit ab sofort verfügbar und kostenlos zu verwenden.Das Live TV-Angebot ist laut Plex über internationale Grenzen hinweg in nahezu voll­stän­di­gem Umfang nutzbar und soll in Zukunft erweitert werden. Die verfügbaren TV-Kanäle lassen sich von den Nutzern individuell ordnen und je nach persönlichen Vorlieben anwählen. Zu den abrufbaren Streams gehören beispielsweise Nachrichtensender wie Reuters und Yahoo Finance sowie Kinder- und Sportsender.Plex ist inklusive des neuen Angebots nun die einzige Streaming-Plattform, die wirklich alle für die Wohnzimmerunterhaltung relevanten Medientypen in sich bündelt. Aktuell sind dort werbefinanzierte Filme und Serien abrufbar sowie Podcasts und Musik. Nutzer können darüber hinaus ihre eigenen digitalen Inhalte in die Plattform einbinden.Die große Stärke von Plex ist, dass sich sämtliche dort verfügbaren Medien auf praktisch jedem Gerät abspielen lassen. Der Plex-CEO, Keith Valory, beschreibt die aus seiner Sicht beiden wichtigsten Faktoren einer guten Streaming-Erfahrung folgerichtig so: "Es muss für jedermann möglichst einfach sein, interessante Inhalte zu finden, und diese auf seinem Gerät der Wahl abzuspielen."Der neue Live TV-Dienst von Plex ist über die Webseite des Unternehmens abrufbar, kann aber auch auf einem Apple TV, iPad oder iPhone, einem Android TV- oder Android-Gerät , einem Amazon Fire TV-Produkt oder Roku-Gerät und über Chromecast abgespielt werden.