Plex Media Server Download - Musik und Videos streamen

Der kostenlose Download des Plex Media Server ermöglicht das Streaming von Videos, Fotos und Musik an Geräte im lokalen Netzwerk und über das Internet.Dadurch lassen sich etwa auf dem PC gespeicherte Filme komfortabel an Smart-TVs, Mediaplayer, Smartphones oder Tablets weiterleiten. Außerdem lädt die in der Version 1.20.5.3600 erhältliche Software automatisch zusätzliche Informationen zu den Medien aus dem Internet herunter.Für die Nutzung des Plex Media Servers müssen Sie beim ersten Start einen Benutzeraccount unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse oder ihres Google- beziehungsweise Facebook-Accounts anlegen.Nach der Installation der Server-Software läuft diese automatisch im Hintergrund und ist über ein Programmsymbol im Infobereich von Windows erreichbar. Per Doppelklick öffnet sich die Benutzeroberfläche im Standardbrowser.Von dort aus lassen sich bequem lokale Verzeichnisse mit Medieninhalten, also Videos, Fotos oder Musik, zur eigenen Mediathek hinzufügen. Dabei ist die Software nicht wählerisch und unterstützt die gängigsten Dateiformate. Zusatzinformationen wie etwa Cover oder Inhaltsangaben lädt der Plex Media Server automatisch aus dem Internet herunter.Durch Plug-ins lässt sich der Funktionsumfang des Servers noch um weitere Online-Quellen ausbauen. Entsprechende Erweiterungen gibt es unter anderem für Twitch, Vimeo, Reddit Video und die Tagesschau.Sobald die eigene Mediathek eingerichtet ist, stehen die freigegebenen Inhalte anderen Geräten im Netzwerk zur Verfügung, sofern auf diesen ein Plex Media Player installiert ist. Diesen gibt es unter anderem für Android, iOS, Smart-TVS, Spielkonsolen sowie Streaming-Geräte wie den Amazon Fire TV oder Apple TV.Auch das Streamen zu DLNA-Geräten ist möglich. Sobald Sie in den Einstellungen den Fernzugriff aktivieren, spielen Sie Ihre Medien­in­halte sogar unterwegs auf Smartphones oder Tablets über das Internet ab.Neben den kostenlosen Funktionen werden durch den Erwerb des sogenannten Plex Pass weitere Funktionen freigeschaltet. Dazu zählt die Offline-Synchronisation mit mobilen Ge­rä­ten, der Empfang von Live-TV mit geeignetem Receiver sowie das automatische Taggen von Fotos und die Titelerkennung bei Musikdateien.