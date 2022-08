Plex: Unbekannte erbeuten Namen, Mails und verschlüsselte Passwörter

Plex ist auch bei uns populär und bietet die Möglichkeit, Videos, Fotos und Musik an Geräte im lokalen Netzwerk und über das Internet streamen zu können. Mittlerweile ist man auch als Content-Plattform tätig und bietet TV-Streaming sowie On-Demand-Inhalte an.

Bezahlinformationen nicht betroffen

Plex, das aus dem Kodi-Vorgänger XBMC hervorgegangen ist, hat sich im Gegensatz zum Open-Source-Fundament zu einer beliebten Streaming-Plattform etabliert. Man kann damit also nicht nur eigene Inhalte im Heimnetzwerk verteilen, sondern auch mehr als 80 Live-TV-Kanäle sowie über 14.000 kostenlose Filme, Serien und Shows beziehen. Dazu kommt noch eine kostenpflichtige Premium-Schiene, die u. a. 4K-Streaming bietet.Das Angebot ist auch überaus populär, laut eigenen Angaben nutzen rund 20 Millionen Menschen Plex. Doch diese bekommen es nun mit einem schwerwiegenden Sicherheitsproblem zu tun. Denn wie The Verge berichtet, hat Plex seine Nutzer per Mail informiert, dass es einen Sicherheitsvorfall gegeben hat, bei dem möglicherweise Kontoinformationen wie Benutzernamen, E-Mail-Adressen und Passwörter kompromittiert worden sind.Laut Plex gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass die verschlüsselten Passwörter ebenfalls davon betroffen sind, man rät aber dennoch allen Nutzern, die Zugangsdaten zu ändern - auch und besonders dann, wenn die Kombination aus Nutzernamen und Passwort an anderer Stelle verwendet worden ist.In der E-Mail schreibt Plex: "Gestern haben wir verdächtige Aktivitäten in einer unserer Datenbanken entdeckt. Wir haben sofort eine Untersuchung eingeleitet, und es hat den Anschein, dass ein Dritter in der Lage war, auf eine begrenzte Teilmenge von Daten zuzugreifen, zu denen E-Mails, Benutzernamen und verschlüsselte Passwörter gehören."Laut Plex waren "alle Passwörter, auf die man hätte zugreifen können, gemäß den besten Praktiken gehasht und gesichert". Finanzielle Informationen dürften ebenfalls sicher sein, weil Kreditkarten- und andere Zahlungsdaten nicht auf den Plex-Servern gespeichert seien, so das Unternehmen. Die Lücke, mit der die Angreifer Zugang erlangen konnten, wurde nach Angaben von Plex umgehend geschlossen.