Galaxy Z Flip: High-End-Update für Samsung Hochkant-Falt-Smartphone

Samsung hat das Galaxy Z Flip 5G offiziell gemacht und damit den Rei­gen der Neuvorstellungen eingeleitet, der am 5. August im Launch des Galaxy Note 20 gipfelt. Das Flip mit seinem vertikal klappbaren Falt-Dis­play erhält jetzt ein Upgrade auf neueste Technik mit 5G-Unterstützung

Neuester High-End-Prozessor mit 5G unter der Haube

Das Samsung Galaxy Z Flip 5G verändert sich gegenüber dem Vorgänger äußerlich nur wenig. Abgesehen von neuen Farbvarianten namens "Mystic Bronze" und "Mystic Gray", die man auch beim Galaxy Note 20 vorfinden wird, erfolgen die Änderungen vor allem unter der Haube. Im Mittelpunkt steht dennoch weiterhin das 6,7 Zoll große faltbare OLED-Display, das "hochkant" klappbar ist und aus flexiblen Materialien gefertigt ist.Das Display wird als Infinity Flex bezeichnet und ist in einem stark gestreckten 21,9:9-Format gehalten. Die Auflösung liegt wieder bei 2636 x 1080 Pixeln und sorgt für eine Pixeldichte von 425 Pixel pro Zoll. Auf dem oberen Deckel sitzt außerdem wieder das kleine waagerecht angeordete 1,1-Zoll-Display auf AMOLED-Basis das wieder mit 300 x 112 Pixeln auflöst. Es dient erneut für die Anzeige von Benachrichtigungen und als Kamera-Sucher für bestimmte Fotos.Die wichtigste Neuerung ist der Qualcomm Snapdragon 865 Plus-Prozessor im Inneren. Der High-End-Chip erreicht eine maximale Taktrate von ganzen 3,09 Gigahertz und wird zusammen mit dem Snapdragon X55 5G-Modem verbaut. Beim Vorgänger war noch der aus dem letzten Jahr stammende Snapdragon 855 Plus im Einsatz, wobei man auf 5G-Unterstützung verzichten musste.Der Arbeitsspeicher des Galaxy Z Flip 5G ist immer acht Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher mit 256 GB ebenfalls üppig dimensioniert ist, aber nicht erweitert werden kann. Abgesehen davon ist ein zweigeteilter 3300mAh-Akku verbaut, Samsung stockt den Stromspeicher trotz der neuen Plattform und dem energiehungrigen 5G-Modem also nicht weiter auf.Gefunkt wird hier neben Sub-6-GHz-Netzen nach dem 5G-Standard auch per LTE-Advanced, NFC, WiFi 6 oder Bluetooth 5.0 LE. Natürlich gibt es auch wieder Dual-GPS-Support und die Möglichkeit, den Akku per Wirless Charging mit Energie zu versorgen. Der Kunde kann entweder eine eSIM oder den Nano-SIM-Slot nutzen.Die Kameras bleiben ebenfalls unverändert, so dass Samsung weiterhin die Hauptkamera mit 12-Megapixel-Sensor und 1,4 Mikrometer großen Sensorpixeln einsetzt, die dank einer maximal F/1.8 großen Blende sehr viel Licht einfangen kann. Im Display sitzt am oberen Rand wieder die bekannte 10-Megapixel-Frontkamera mit Autofokus. Abgesehen davon hat Samsung einige Software-Verbesserungen vorgenommen und installiert wieder Android 10 mit der aktuellen Samsung One UI 2.1 vor.Das Samsung Galaxy Z Flip 5G wird in Deutschland ab dem 7. August sowohl über den offiziellen Online-Store des Herstellers als auch über ausgewählte Händler zu haben sein und kostet dann 1449 Euro UVP.