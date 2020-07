Gegen Kritik-Trolle: Metacritic sperrt 36 Std. nach Launch die Nutzer

Wie schnell kann man sich von einem gerade gestarteten Spiel ein Bild machen? Die bekannte Review-Seite Metacritic sperrt in seinen Gaming-Bereich ab sofort für 36 Stunden nach Launch die Möglichkeit, Nutzer-Kritiken zu verfassen. Das soll Kritik-Bombardement vorbeugen.

Eine Review-Sperre gegen allzu schnell verfasste Nutzer-Kritik

Den Trollen etwas entgegensetzen

Nutzer-Reviews sind ein gutes Mittel, um sich von positiven Aspekten aber auch Problemen von Spielen vor dem Kauf ein Bild zu machen. Unter dem Begriff "Review-Bombing" kommt es aber immer wieder zum Regelrechten Bombardement mit negativen Kritiken. Dabei versuchen Communitys wegen Kritik - oft nur an Teilen von Spielen - mit massenhaften Negativ-Reviews die Gesamtbewertung von Spielen zu beeinflussen - beispielsweise für den verpatzten Launch eines Titels. Genau hier setzt jetzt Metacritic mit seiner neuen Regelung an.Wie die Review-Seite mitteilt, hat man im Gaming-Bereich der Seite ab sofort eine Sperre für Nutzer-Reviews zu gerade gelaunchte Titel eingeführt. So können ab sofort frühestens 36 Stunden nach Start eines Spiels die ersten Kritiken verfasst werden. "Wir haben kürzlich die Wartezeit für alle Nutzerbewertungen in unserem Spiele-Bereich eingeführt, um sicherzu­stellen, dass unsere Spieler Zeit haben, diese Spiele zu spielen, bevor sie ihre Bewertungen schreiben", so Metacritic gegenüber GameSpot Metacritic weiter zum Anlass für diese Anpassung: "Diese neue Wartezeit für Nutzerbewertungen wurde im gesamten Bereich" Spiele "von Metacritic eingeführt und basiert auf datengesteuerten Untersuchungen und wurde unter Einbeziehung von Kritikern und Branchenexperten vorgenommen."Auch wenn Metacritic hier nicht wörtlich auf das Thema "Review-Bombing" eingeht, kann nur vermutet werden, dass die Änderungen auch darauf zurückzuführen sind. Jüngst wurde unter anderem The Last of Us Part II auf der Seite direkt nach dem Launch mit Negativ-Bewert­ungen überschüttet, die dazu geführt hatten, dass der Titel bei den Nutzer-Reviews eine Wertung von 3/10 erhalten hatte - im starken Kontrast dazu steht der professionelle Metascore von 9/10.