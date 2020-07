Oppo: 125-Watt-Laden lässt Smartphone-Akkus schneller altern

Oppo ist seit langem einer der Vorreiter, wenn es um eine immer höhere Leistung der Netzteile für seine Smartphones geht. Die extrem schnell la­den­den Smartphone-Akkus verlieren dabei aber auch immer schneller an Kapazität.

Kapazität der Akkus lässt immer schneller nach

Wie Android Authority unter Berufung auf die von Oppo selbst veröffentlichten Zahlen zu seiner neuen Schnellladetechnik Oppo Flash Charge mit 125 Watt berichtet , gibt der Her­stel­ler an, dass nach gut zwei Jahren die Kapazität des Akkus nur noch 80 Prozent beträgt. Konkret ist davon die Rede, dass die Kapazität auf diesem Niveau "gehalten" wird, nachdem 800 volle Ladezyklen mit 125 Watt abgeschlossen sind.Setzt man voraus, dass der Akku der jeweiligen Geräte bei aktiver Nutzung rund einen Tag lang durchhält, sollte die genannte Reduktion der Kapazität nach etwas mehr als zwei Jahren eintreten. Im normalen Alltag könnte es aber durchaus länger dauern, wenn der Akku nicht jeden Tag vollständig aufgebraucht wird.Oppos Angaben machen jedoch deutlich, dass selbst die modernen Smartphone-Akkus unter der steigenden Ladeleistung leiden. So gab man für die mit maximal 65 Watt arbeitende letz­te Ite­ra­tion von Flash Charge an, dass nach 800 vollen Ladezyklen noch 91 Prozent der ur­sprüng­li­chen Akkukapazität zur Verfügung stehen würden.Der Smartphone-Hersteller versucht den Ka­pa­zi­täts­ver­lust unter anderem durch die Ver­wen­dung höherwertiger Akkus zu kom­pen­sie­ren. Bei 12,5 Ampere Stromstärke und einer Span­nung von 10 Volt gelangt man aber of­fen­sicht­lich allmählich an Grenzen, was die Mög­lich­keit eines immer schnelleren Ladens angeht.Auch andere Hersteller versuchen schon lange, immer wieder mit schnelleren Laden zu punkten. Zuletzt führte man bei der Konkurrenz zum Bei­spiel Netzteile mit insgesamt 120 Watt Leistung ein, bei denen mit 20 Volt bei sechs Ampere gearbeitet wird. Huawei und Samsung setzen sich hingegen offenbar Grenzen, denn bei ihnen ist aktuell bei jeweils 55 bzw. 45 Watt maximaler Ladeleistung Schluss.