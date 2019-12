Neues Samsung Akku-Pack kommt erstmals mit 25 Watt Fast-Charging

Samsung plant in Kürze die Einführung eines neuen Akkupacks , das erst­mals mit deutlich mehr Ladeleistung daherkommt. Das neue Modell ent­spricht dem Vorgänger, pumpt aber bis 25 Watt mit dem Samsung-ei­ge­nen Fast-Charging-System in ein angeschlossenes Galaxy-Smart­phone.

Das neue Samsung Wireless Battery Pack EB-U3300 wurde jüngst laut SamMobile bei der US-Kommunikationaufsicht FCC gesichtet und zertifiziert, auch weil das Gerät mit einem integrierten Wireless-Charging-Pad ausgerüstet ist. Die Behörde nennt einige erste Details zu der neuen PowerBank, wobei eine koreanische Sicherheitsbehörde sogar ein erstes Bild des Produkts liefert. Vorab: die Kapazität bleibt mit 10.000mAh bzw. 38,5 Wattstunden identisch.Der FCC zufolge wird das SAmsung EB-U3300 Akkupack in der Lage sein, den aktuellen Fast Charging Standard des koreanischen Hestellers zu nutzen, der vom Großteil der aktuellen Galaxy-Smartphones unterstützt wird - also auch vom Galaxy S10 , Note 10 und den günstigeren Mittelklasse-Geräten der neuen Galaxy-A-Serie. Mit immerhin 25 Watt lassen sich diese jetzt laden - zuletzt waren mit Samsungs offiziellen Akkupaketen nur bis zu 15 Watt Ladeleistung möglich. Samsung leitet mit der EB-U3300 Powerbank unter anderem den Abschied vom normalen USB-A-Port bei seinen Akkupacks ein. Statt eines normalgroßen USB-Anschlusses sind hier gleich zwei USB Type-C-Ports verbaut. Nur auf diesem Weg lassen sich also die vollen 25 Watt abrufen. Per Wireless Charging dürften hier, wie schon beim Vorgängermodell, immerhin 15 Watt möglich sein.Denkbar wäre, dass Samsung die neue Wireless Charging Power-Bank erst im Februar zusammen mit dem Galaxy S11 auf den Markt bringt. Zumindest im Jahr 2019 war es so, dass man passend zur S10-Serie auch ein neues Batterie-Pack vorstellte. Möglich ist aber auch, dass Samsung nicht mehr so lange wartet und das neue 25-Watt-Akkupack schon früher auf den Markt wirft, schließlich unterstützen immer mehr bereits verfügbare Geräte das schnelle Laden mit dieser Leistung.