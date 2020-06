Leak: Samsung Galaxy Watch 3 auf fünf weiteren Fotos zu sehen

Erst vor wenigen Tagen sind erste Bilder zur kommenden Galaxy Watch 3 durchgesickert. Nun sind weitere Fotos zu der Samsung-Smartwatch auf­ge­taucht. Die Bilder zeigen das Wearable im eingeschalteten Zustand. Zu den technischen Spezifikationen sind bislang keine Details bekannt.

Nur wenige Angaben zum Datenblatt

Die Fotos wurden vom Twitter-Nutzer TechTalkTV veröffentlicht . Mit den Bildern werden die bisher bekannten Informationen in Bezug auf das Design mit der drehbaren Lünette erneut bestätigt. Im Vergleich zu den Vorgänger-Modellen wurde der Rand wesentlich schmaler ge­stal­tet. Da die fünf Bilder beschreiben, wie der Retail-Modus der Uhr aktiviert wird, stammen die Fotos vermutlich aus einer geleakten Bedienungsanleitung.Die auf den Fotos sichtbare Be­nut­zer­ober­flä­che bringt keine großen Überraschungen mit sich. Wie es schon bei den Vorgänger-Modellen der Fall war, wird auch auf der Galaxy Watch 3 die Samsung-eigene Software Tizen OS ausgeführt.Zum Datenblatt der Smartwatch gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige Informationen. Es ist bekannt, in welchen Größen die Samsung Galaxy Watch 3 erhältlich sein soll. Während eine Variante einen Durchmesser von 41 Mil­li­me­ter und ein 1,2 Zoll großes Display mit sich bringt, misst ein anderes Modell 45 Mil­li­me­ter und ist mit einem 1,6 Zoll großen Bild­schirm ausgestattet. Aus einem vorherigen Leak geht hervor, dass die Smartwatch wahr­schein­lich über ein Gigabyte RAM und acht Gigabyte Speicher verfügt.Bisher hat Samsung noch keinen offiziellen Release-Termin für die Galaxy Watch 3 genannt. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Smartwatch im kommenden Monat vorgestellt und ab Anfang August ausgeliefert wird. Womöglich wird das Wearable aber auch erst am 5. August 2020 und damit zusammen mit dem Flaggschiff-Smartphone Galaxy Note 20 angekündigt.