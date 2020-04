Samsung Galaxy S20 Plus im Test: So gut ist das neue Flaggschiff

Technische Daten zum Samsung Galaxy S20+ (5G) Betriebssystem Android 10 mit Samsung One UI 2.0 CPU Samsung Exynos 990 Display 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Always On, Quad HD+ (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz, 563 ppi, Dynamic AMOLED Speicher 8/12 GB RAM, 128/512 GB UFS3.0 Cloud Samsung Cloud, Google Drive, MS Onedrive Hauptkamera Triple-Kamera, 12 MP Dual Pixel, Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 64 MP 3-fach optischer Hybridzoom f/2.0, ToF-Sensor, Blitz, Schnellstart, opt. Bildstabilisierung Frontkamera 10 MP Dual Pixel, f/2.2, Autofokus, HDR10+, Bewegungs- und Sprachkontrolle, Display-Blitz Video 8K 24 fps (Hauptkamera), UHD 4K 30 fps (Front), HDR10+ Videowiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WBEM Sensoren Beschleunigungssensor, Barometer, Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Gyroskop Akku 4500 mAh, Schnellladen 25 Watt, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz), WiFi direkt, Mirrorlink, Smart View Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

3G (HSDPA+): B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

4G (LTE): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28,B32, B38, B39, B40, B41, B66

5G (nur 5G-Modelle): N1, N3, N5, N7, N8, N28, N40, N77, N78 Sicherheit Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display), Knox 3.5, sicherer Ordner Musik AKG Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, eingebettete Spotify-Anwendung, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Grau, Blau, Rosa Maße 161,9 x 73,7 x 7,8 mm Gewicht 184 Gramm

Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (Nano, Hybrid) + E-Sim, NFC, Micro-SD

Das Galaxy S20 Plus steht bei Samsungs neuer Smartphone-Serie in der Mitte und kann so ein größeres Display als das "normale" S20 vorweisen, ist gleichzeitig aber noch handlicher als das S20 Ultra. Unser Kollege Jonas Kaniuth hat das S20 Plus getestet und spricht über die Stärken und Schwächen des rund 1000 Euro teuren Smartphones.Design, Verarbeitung und Haptik können beim Galaxy S20 überzeugen, die schmalen Displayränder sehen zwar schön aus, hatten beim Test aber auch immer wieder ungewollte Eingaben durch das Festhalten des Smartphones zur Folge. Das 6,2 Zoll große Display unterstützt bis zu 120 Hertz, allerdings wird in diesem Modus die Auflösung auf 2400 x 1080 Pixel reduziert. Ärgerlich ist, dass Samsung in Europa statt dem Qualcomm Snapdragon 865 den hauseigenen Exynos 990 verbaut. Während die Performance-Unterschiede vernachlässigbar sind, fällt die Akkulaufzeit bei der Exynos-Variante etwas kürzer aus.Ein Highlight des Galaxy S20 Plus ist die Triple Kamera, die sich aus einem 12 Megapixel starken Ultraweitwinkel, einem 12 Megapixel Weitwinkel und einem 64 Megapixel Teleobjektiv zusammensetzt. Aufgenommene Fotos sind hell und farbenfroh, teilweise ist aber eine Tendenz zur Überbelichtung zu erkennen. Auch der Zoom kann in höheren Stufen nicht ganz überzeugen.