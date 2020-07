Wie Microsoft seinen Wert in 3 Jahren um 800 Milliarden steigern konnte

Microsoft wird aktuell an der Börse ein Wert von 1,5 Billionen US-Dollar zugeschrieben. Damit konnte das Unternehmen in rund drei Jahren mehr als 800 Milliarden an Aktienwert hinzugewinnen. Der wichtigste Faktor für die Kursexplosion: Kräftig steigende Gewinne.

Die Bewertung von Microsoft ist seit 2017 explosiv gestiegen

Drei Abteilungen tragen das Plus

Der Bereich "Intelligent Cloud", der öffentliche, private und hybride Serverprodukte sowie zugehörige Cloud-Dienste verkauft, konnte den Umsatz um 11% auf 11,6 Mrd. USD steigern.

Der Umsatz von "Produktivität und Geschäftsprozesse", zu denen Office, LinkedIn sowie die Lizenz- und Cloud-Unternehmenslösungen von Microsoft gehören, stiegen um 11,3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 38% entspricht.

"Personal Computing", unter das Betriebssysteme, Geräte, Spielangebote und Suchprodukte fallen, steigerte den Umsatz um 6% auf 6,4 Mrd. USD.

Ende 2017 hatte Microsoft eine Marktkapitalisierung von über 660 Milliarden US-Dollar erreicht und damit in einem Jahr seinen Börsenwert um etwas weniger als 180 Milliarden US-Dollar gesteigert. Wie jetzt Forbes in einern Analyse zur Marktentwicklung des Wertes des Unternehmens schreibt, sollten die nächsten drei Jahre diesen Erfolg noch deutlich in den Schatten stellen: Microsoft konnte seit Ende 2017 seinen Börsenwert auf heute deutlich über 1,5 Billionen US-Dollar steigern.Zum Vergleich: Damit hat Microsoft mehr Wert als die 120 kleinsten Unternehmen, die im US-Aktienindex S&P 500 gelistet werden, zusammengenommen. Aktuell bilden Microsoft, Apple, die Google-Mutter Alphabet und Amazon einen exklusiven Club von Unternehmen, die mit über 800 Milliarden US-Dollar an der Börse notiert sind. Für Microsoft war der Weg zu dieser unglaublichen Bewertung laut Analyse von Forbes recht klar: Eine Explosion des Umsatzes.So konnte Microsoft seinen Umsatz vom Ge­schäftsjahr 2017 zum Geschäftsjahr 2019 um 29 Milliarden US-Dollar steigern, was einem Wachstum von 30 Prozent über zwei Jahre entspricht. Die Marge wuchs im selben Zeit­raum von 26 Prozent auf 31 Prozent, was den Gesamtgewinn von 25,5 Milliarden auf 39,2 Milliarden ansteigen ließ - der Gewinn für Inves­toren kletterte damit jährlich um zusätz­liche 14 Milliarden US-Dollar nach oben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, englisch kurz P/E, stieg von 25x Ende 2017 auf aktuell rund 40x, daraus ergibt sich der aktuelle Wert von fast 1,6 Billionen US-Dollar.Wie Forbes weiter ausführt, hat Microsoft das Umsatzwachstum - und damit den Kursgewinn - drei Bereichen zu verdanken: