Apple iPhone 12: Das kompakte 5,4-Zoll-Modell im Größenvergleich

Mit dem 5,4 Zoll großen iPhone 12 könnte Apple in diesem Jahr ein High-End-Modell samt neuem Formfaktor präsentieren. Viele Nutzer scheinen großes Interesse an dem kompakten und leistungsstarken Smartphone zu zeigen, dessen Größe jetzt mit dem iPhone SE verglichen wird.

Kompakt im Mittelfeld zwischen iPhone SE und iPhone SE 2020

Die iPhone 12-Familie in vier Größen

Die Community des englischsprachigen Blogs MacRumors blickt gespannt in Richtung der nächsten iPhone-Keynote, die möglicherweise im September oder Oktober veranstaltet wird. Foren-Nutzer "iZac" sieht vor allem das neue 5,4-Zoll-Modell des Apple iPhone 12 als Best­sel­ler der kommenden Flaggschiff-Reihe, welches vor allem Besitzer des älteren iPhone SE und Interessenten am aktuellen iPhone SE 2 ansprechen könnte. Der Apple-Fan hat sich im Vorfeld mit einem der vielen Dummy-Smartphones ausgestattet, die kürzlich sogar in einem ersten Video zu sehen waren.In einem Größenvergleich mit den beiden beliebten Modellen der iPhone SE und iPhone 7-Serie zeigt sich das voraussichtliche iPhone 12 als kompaktes Mittelmaß zwischen den Ge­ne­ra­tio­nen aus den Jahren 2016 und 2020. Das mit dem iPhone X eingeführte Design ohne Home Button könnte für die lang erwarteten Vorteile sorgen. Die schmaleren Bild­schirm­rah­men erlauben größere Retina-Displays, ohne die Abmessung des Gehäuses signifikant zu er­hö­hen. Das neue 5,4-Zoll-Smartphone läge somit direkt zwischen den Ausmaßen des iPhone SE (4 Zoll) und iPhone 7 bzw. SE 2 (4,7 Zoll).Immer öfter meldet sich Nutzer zu Wort, die auf der Suche nach kompakten und gleichzeitig leistungsstarken Smartphones sind. Während der Trend der Hersteller jedoch weiter in das so genannte Phablet-Format (größer als 6 Zoll) vordringt, könnten die Stimmen von Apple erneut gehört werden. Das aktuelle iPhone SE 2 hat den Grundstein gelegt, in dem es den performanten Apple A13 Bionic-Chip der iPhone 11-Serie übernommen hat. Mit dem ebenso kleinen iPhone 12 könnten neben der Prozessorleistung zusätzlich auch die Kameras, das Display und vor allem das Gehäuse von einer High-End-Ausstattung profitieren.Aktuellen Gerüchte nach wird die iPhone 12-Serie in diesem Jahr in vier Formfaktoren an­ge­bo­ten. Das normale iPhone 12 soll in 5,4 Zoll sowie 6,1 Zoll (Max) erscheinen, während das iPhone 12 Pro über Diagonalen mit 6,1 Zoll und 6,7 Zoll (Pro Max) verfügen soll. Auch wenn die Gerüchteküche in den letzten Jahren präzise Prog­no­sen abgeben konnte, sollten die Spe­ku­la­tio­nen bis zur offiziellen Enthüllung weiterhin mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Eine Bestätigung im Vorfeld wird von Apple wie üblich nicht erwartet.