Apps stürzen auf iPhones massenweise ab, schuld ist Facebook

Ein wenig kurios ist es ja, vor allem ist es aber ärgerlich: Denn iPhone-Nutzer klagen derzeit über häufige Abstürze von Apps, darunter sind auch einige Schwergewichte wie Spotify und Tinder. Diese sind aber nicht schuld, ebenso wenig wie Apple , denn verantwortlich ist Facebook

Facebook ist schuld

Derzeit berichten zahlreiche Nutzer in sozialen Medien, dass gleich mehrere Apps abstürzen, sobald sie auf einem iOS-Gerät gestartet werden. Betroffen sind hier eine ganze Reihe an Apps, zu den bereits oben erwähnten kommen auch noch Waze, Fitbit, Twitter, Strava, Snapchat und wohl noch viele weitere mehr.Derzeit ist noch nicht ganz klar, was für die Abstürze verantwortlich ist, das Wer ist aber ziemlich eindeutig: Facebook. Denn es steht mittlerweile fest, dass das Software Development Kit (SDK) des sozialen Netzwerks schuld an den Abstürzen ist, da viele Nutzer ihre Logindaten beim sozialen Netzwerk nutzen, um sich bei externen Diensten anzumelden.Allerdings muss man nicht die Facebook-Anmeldung nutzen, um betroffen zu sein, das SDK bereitet offenbar allgemeine Probleme. Auf Android gibt es übrigens keine vergleichbaren Abstürze. Facebook hat das Verhalten mittlerweile auf seiner Entwickler-Plattform bestätigt : "Uns sind sie bekannt und wir untersuchen eine Zunahme von Fehlern im iOS-SDK, die zum Absturz einiger Apps führen", schreibt Facebook.Der Ärger von App-Anbietern und Nutzern ist verständlich, denn es ist nicht das erste Mal, dass das Facebook-SDK solche Abstürze auslöst, bereits Anfang Mai hat das soziale Netzwerk eine ganze Reihe an Apps auf diese Weise ausgeknockt.Wie The Verge schreibt, meinte der bekannte App-Entwickler Guilherme Rambo bereits damals, dass das daran liegt, dass Facebook App-Anbieter ermutigt, die Login-Funktion zu integrieren. Das Netzwerk bietet ihnen als Gegenleistung an, dass diese wertvolle Einsichten zur Nutzung und auch Werbung erhalten. Das ist auch der Grund, warum Facebook-Logins so oft zu finden sind und eben auch, warum aktuell so viele Apps betroffen sind.