Apple iPhone 12 könnte doch pünktlich im September starten

Apple stellt seine neuen Smartphones in der Regel stets Mitte oder Ende September vor, davon gibt es nahezu keine Ausnahmen - sieht man vom iPhone SE mal ab. Aufgrund der Coronakrise drohte aber erstmals eine Verschiebung, doch offenbar hat Apple doch noch die Kurve gekriegt.

Es bleiben dennoch Fragezeichen

In den vergangenen Wochen gab es viele Spekulationen zu etwaigen Verschiebungen neuer Hardware, Grund dafür waren vor allem die wochenlangen Lockdown-Maßnahmen in Asien, aber auch die weltweiten Probleme in den Lieferketten. So gab es etwa Vermutungen, dass Microsoft und Sony ihre nächsten Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 nicht im Herbst dieses Jahres starten können, als anderes prominentes "Corona-Opfer" wurde das iPhone 12 gehandelt.Die Sorgen waren zweifellos nicht unbegründet, doch offenbar haben es Apple und seine Zulieferer geschafft, die Veröffentlichung wieder auf Kurs zu bekommen. Denn laut einem Bericht von 9to5Mac haben Analysten der Firma Wedbush in Erfahrung bringen können, dass der Hersteller aus dem kalifornischen Cupertino "beeindruckende Fortschritte" machen konnte, um die Produktionskapazitäten in Hinblick auf den September-Start wieder zu erhöhen.Ganz aus der Welt sind die Probleme aber wohl dennoch nicht. Denn selbst wenn Apple es wieder schafft, den September-Launch durchzuziehen, könnte es gerade anfangs begrenzte Stückzahlen geben. Der Hersteller könnte zudem ein bestimmtes Modell favorisieren und die Veröffentlichung einer oder mehrerer Varianten verschieben. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass Apple einen normalen Launch ohne jegliche Einschränkungen schafft.Der Wille ist vor allem bei den asiatischen Partnern da, denn laut Wedbush haben diese zuletzt in einen Turbomodus geschaltet, um die verlorene Zeit bzw. Produktion aufzuholen.