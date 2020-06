Die iPhone 12-Dummys kann man nun sogar im Video-Hands-On sehen

In etwa drei Monaten wird Apple seine neuen iPhones vorstellen und wenn der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino seine wohl wieder virtuelle Präsentation abhält, dann wird es vieles geben, aber wahrscheinlich keine Überraschung, wie das iPhone 12 aussieht.

iPhone-Leaks sind eine Tradition

So fühlen sich die Dummys an

Das iPhone 12 ist zuletzt Gegenstand zahlreicher Leaks gewesen, doch bisher ist noch kein "echtes" Gerät einer Fabrik entkommen oder auf sonstige Weise vom sprichwörtlichen Laster gefallen. Dennoch können wir schon jetzt ziemlich genau sagen, wie das nächste Apple-Smartphone in allen Varianten aussehen wird. Grund ist, dass die Leaker inzwischen auf Dummys zurückgreifen und das auch offen deklarieren, dass das "nur" nachgebaute Modelle sind.Diese basieren auf CAD-Dateien, die immer wieder über Zubehör- bzw. Hüllenhersteller auftauchen und im Fall des iPhone 12 auch seit einiger Zeit bekannt sind. Mittlerweile werden aus diesen Informationen derart genaue Nachbauten erstellt, dass man sie für echte Smartphones halten kann. Wohlgemerkt sind diese nicht bis ins letzte Detail akkurat, denn ein Hüllenhersteller weiß u. a. nicht, wie groß die Notch ist oder wie der Kamerabuckel bestückt ist.Ein YouTube-Kanal namens iUpdateOS hat nun drei solche nahezu perfekte Dummys in die Hand genommen und verrät, wie sich die drei iPhone 12-Varianten anfühlen (via 9to5Mac ). Und das ist eben wörtlich zu nehmen, denn hier geht es rein um die Haptik, natürlich auch weil keinerlei Technik in den "Geräten" steckt.Der Macher des Videos ist jedenfalls begeistert und meint, dass es das beste iPhone-Design seit langem, wenn nicht sogar aller Zeiten ist. Echte Informationen sind darin nicht zu finden, man bekommt aber eben einen guten Eindruck davon, wie die Geräte aller Wahrscheinlichkeit nach aussehen werden.