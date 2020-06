Microsoft Edge: Browser warnt Nutzer jetzt vor geleakten Passwörtern

Microsoft hat den Edge-Browser auf Chromium-Basis mit einem Password Monitor ausgestattet. Damit werden die Nutzer gewarnt, sobald ein Pass­wort von einem Leak betroffen war. Das neue Feature ist in den neuesten Canary- sowie Dev-Versionen des Edge-Browsers zu finden.

Feature muss manuell aktiviert werden

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Der Password Monitor verbindet sich in regelmäßigen Abständen mit einer Online-Da­ten­bank, die eine Liste mit Passwörtern enthält, die im Rahmen von Datenlecks bei zahlreichen Diens­ten geleakt worden sein könnten. Der Browser prüft dann, ob auch lokal gespeicherte Kenn­wör­ter auf dieser Liste stehen. Sollte ein Dienst kompromittiert und ein Passwort durch­ge­sick­ert sein, wird dem Nutzer eine entsprechende Warnung angezeigt. Ob der Nutzer da­rauf reagiert und sein Passwort ändert, bleibt ihm natürlich selbst überlassen.Um die neue Funktion aktivieren zu können, wird die aktuellste Canary- oder Dev-Version von Microsoft Edge benötigt. Dabei handelt es sich um experimentelle Builds, die regelmäßig aktualisiert werden und in denen neue Features im Vorfeld getestet werden. Die bei­den Ver­sio­nen können über eine offizielle Seite der Red­mon­der installiert werden.Nachdem der Canary- oder Dev-Build installiert wurde, muss der Password Monitor noch ma­nu­ell aktiviert werden. Das ist über die Ein­stel­lun­gen des Browsers möglich. Dort müssen der Unterpunkt "Profile" und anschließend der Me­nü­punkt "Kennwörter" ausgewählt werden. Hier kann der Nutzer nun die Option "Warnungen anzeigen, wenn Kennwörter in einem Onlinedatenleck gefunden werden" aktivieren.Wann der Password Monitor in eine finale Version des Edge-Browsers auf Chromium-Basis eingebaut wird, ist noch nicht bekannt. Sofern bei den Testern der Canary- und Dev-Builds keine größeren Probleme auftreten, könnte die Funktion in den kommenden Wochen an alle Nutzer ausgeliefert werden. Bisher hat Microsoft dazu jedoch kein Statement veröffentlicht.