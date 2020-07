Spiele-Feuerwerk: Microsoft bringt über 60 Demos auf die Xbox One

Microsoft füllt das Sommerloch ab dem 21. Juli mit einer interessanten Teilnahme am Summer Game Fest. Dabei erhalten Xbox One-Spieler eine Woche lang Zugriff auf über 60 Demos kommender Spiele. Mit dabei sind unter anderem Destroy All Humans, Hellpoint, The Vale und Haven.

So kommt die Spielemesse direkt zu euch nach Hause

Jetzt mit der All-Digital-Edition für 215 Euro

Während Spielemessen wie die E3 , PAX und Gamescom der Coronavirus-Pandemie zum Opfer fallen, konzentrieren sich Publisher und Entwickler auf virtuelle Präsentationen ihrer neuen Titel. Auch Microsoft schließt sich dem firmenübergreifenden Summer Game Fest an und versucht das ausfallende Anspielen von kommenden Spielen vor Ort in die Wohnzimmer der Xbox One-Spieler zu bringen. Zwischen dem 21. und 27. Juli stellen die Redmonder dafür mehr als 60 Demos von "brandneuen, bisher unveröffentlichten" Xbox-Spielen der eigenen Gaming-Community zum Download zur Verfügung.Interessierte Spieler können in diesem Zeitraum nach der "Game Fest Demo"-Kachel Aus­schau halten, die auf dem Xbox One-Dashboard platziert wird. Microsoft gibt an, dass es sich bei den angekündigten Demos nicht um klassische Testversionen handelt, die man auch im bekannten "Demo Channel" anbieten würde. Normalerweise werden Spiele kurz vor der Fer­tig­stel­lung zum Ausprobieren angeboten, während Gamer hierbei hingegen auf ver­gleichs­wei­se frühe Ent­wick­lungs­pha­sen treffen, die einen ersten Eindruck vermitteln sollen. Daher wird ein Großteil der neuen Demos nach sieben Tagen wieder verschwinden, während einige wenige ausgewählte dauerhaft erhalten bleiben.Microsoft verspricht noch vor dem 21. Juli eine vollständige Liste der verfügbaren Spiele-Demos zu veröffentlichen. In einem neuen Beitrag des Xbox Wire-Blogs gibt man jedoch bereits einen Ausblick. Mit von der Partie sind zum Beispiel Cris Tales, Destroy All Humans!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic und Welcome to Elk. Es bleibt abzuwarten, ob die Redmonder parallel zum Summer Game Fest weitere Informationen und Gameplay-Trailer zu kommenden Next-Gen-Spielen der Xbox Series X veröffentlichen werden. Entsprechende Gerüchte kursieren schon länger im Netz.