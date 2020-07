Xbox "Edinburgh" & "Count": Neue Konsolen-Codenamen tauchen auf

Neben Leaks liefert Software immer wieder Hinweise auf nicht veröffent­lichte Produkte. So geschehen jetzt einmal mehr im Betriebssystem der Xbox One . Hier finden sich seit Kurzem Hinweise auf zwei unbekannte Xbox Modelle mit Codenamen "Edinburgh" und "Count"

Microsoft arbeitet an weiteren Xbox-Produkten

Eine gute Theorie

Jetzt mit der All-Digital-Edition für 215 Euro

Reddit/jiveduder

Die Xbox Series X ist vorgestellt, dass Microsoft aber noch an weiteren Xbox-Modellen arbeitet ist bekannt. So wird - ähnlich dem Modell von Sony - unter der noch inoffiziellen Bezeichnung Xbox Series S, Codename "Lockhart", wohl auch eine günstigere Version ohne Laufwerk vorbereitet. Hinweise hatten hier in den letzten Wochen immer wieder entsprech­ende Einträge in Microsofts Game Development Kit und Windows OS Libraries geliefert, in denen "lockhart" Erwähnung findet. Genau hier sind jetzt neue Einträge aufgefallen.Wie der Entwickler @bllyhlbrt berichtet, finden sich im Betriebssystem der Xbox One neue Hinweise, die dem Schema von Xbox Codenamen folgen. In der Auflistung, die auch unter anderem die Xbox Series X, Codename "Anaconda", enthält, finden sich demnach jetzt auch die Einträge "Edinburgh" und "Count". Aktuell gibt es keine Möglichkeit zu verifizieren, ob es sich bei diesen Einträgen auch wirklich um Hardware-Produkte handelt.Allerdings lässt sich hier, dem Schema der Na­men folgend, in Bezug auf den Eintrag "Edin­burgh" eine schlüssige Theorie konstruieren, die auch Twitter-User Kirby0Louise anführt. Microsoft verfolgt bei den S-Modellen das Codenamen-Schema, diese nach Städten zu benennen - die Xbox One S trug so den Namen "Edmonton". Dieser Logik folgend könnte sich hinter "Edin­burgh" die Xbox Series S verber­gen, "Lockhart" wäre dann der Codename für das entsprechende Entwickler-Kit. Für den zweiten neuen Codenamen-Eintrag "Count" gibt es aktuell aber keine Hinweise für eine mögliche Herleitung.