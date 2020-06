Xbox Series S: Microsoft soll Lockhart-Konsole im August enthüllen

Lange soll es nicht mehr dauern, bis Microsoft die günstige Xbox Series S als Alternative zur Series X offiziell vorstellen wird. Aus neuen Berichten geht hervor, dass die unter dem Codenamen "Lockhart" bekannte Next-Gen-Konsole im August 2020 enthüllt werden könnte.

Obwohl Microsoft die Existenz der Lockhart-Spielekonsole weder bestätigt noch dementiert, heizen der Redmonder selbst seit Monaten die Gerüchteküche an. Erst in der letzten Woche wurde die mögliche Xbox Series S im Code und den Release Notes des Xbox Game De­ve­lop­ment Kits entdeckt, während Insider parallel dazu über technische Spezifikationen spre­chen. Die Kollegen von VentureBeat und Eurogamer wollen zudem in Erfahrung gebracht ha­ben, dass Microsoft das vermutlich günstige Gegenstück zur Xbox Series X im August der Öffentlichkeit präsentieren soll.Unter dem Titel "Xbox 20/20" versprach Microsoft im Mai monatliche Events mit "", vor allem bezogen auf die nächste Konsolen-Generation und Services wie xCloud. Angefangen mit der Präsentation neuer Third-Party-Spiele für die Xbox Series X , standen im Juni Themen wie Smart Delivery und das "Optimiert für Series X"-Programm auf dem Plan. Den anstehenden Juli soll Microsoft ausschließlich zur Ankündigung neuer Spiele der eigenen Xbox Game Studios nutzen, gefolgt von der August-Enthüllung der Xbox Series S (Lockhart).Technisch wird die neue Konsole Entwickler nicht vor allzu große Hindernisse stellen. Schließ­lich sollen bis Ende 2021 alle Next-Gen-Titel auch für die Xbox One-Familie op­ti­miert. Mit ei­ner prognostizierten Performance von 4 TFLOPs liegt die mögliche Xbox Series S leis­tungs­tech­nisch zwischen der aktuellen Xbox One S und Xbox One X. Zudem wurde das pas­sen­de Leis­tungs­pro­fil bereits in das eingangs erwähnte Entwicklerkit integriert. Somit können Stu­di­os schon jetzt ihre Spiele auf "Lockhart" abstimmen. Für Gamer dürfte am Ende vor allem der Preis der Series S entscheidend sein, die möglicherweise auch als All-Digital-Edition ohne Blu-ray-Laufwerk erscheinen könnte.