Surface Duo: Microsoft stattet Android mit besserem Stylus-Support aus

Obwohl das Surface Duo auf Android basiert, soll das Dual-Screen-Gerät über Support für den Surface Pen verfügen. Damit der Stylus ohne Pro­ble­me verwendet werden kann, sind einige Optimierungen am Be­triebs­sys­tem nötig. Diese Änderungen nimmt Microsoft derzeit vor.

Gerät dürfte mit Android 10 erscheinen

Microsoft

Wie aus einem Bericht von Windows Latest hervorgeht, enthalten die aktuellen Images des Surface Duo-Emulators neue Einstellungen in Zusammenhang mit dem Surface Pen. Es kann unter anderem festgelegt werden, welche Aktionen beim Drücken der verschiedenen Knöpfe des Stiftes ausgeführt werden. Außerdem sollen unterschiedliche Druckstufen und das Zeich­nen auf beiden Displays unterstützt werden. Zudem haben die Redmonder neuen Code in Chromium, womit sich Webseiten mit einem Stylus besser bedienen lassen, integriert.Auf dem Surface Duo soll eine weitestgehend unmodifizierte Version von Android laufen. Als Programm für den Startbildschirm wird allerdings der Microsoft Launcher genutzt, um eine bessere Anpassung an den Formfaktor des Dual-Screen-Smartphones zu ermöglichen.Da Android 11, die kommende Version des mo­bi­len Google-Betriebssystems, erst Ende des Jah­res veröffentlicht werden dürfte, soll auf dem Surface Duo zunächst Android 10 zum Ein­satz kommen. Sobald Android 11 erscheint, soll dann ein Update zur Verfügung gestellt werden. Sämtliche Apps, die Microsoft auf dem Surface Duo vorinstalliert, sollen für die Nutzung mit bei­den Bildschirmen optimiert sein. Dabei dürf­te es sich um die Office-Anwendungen sowie einige Apps von Drittanbietern handeln.Das Surface Duo wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal angekündigt. Der Release soll noch 2020 stattfinden. Obwohl Microsoft Windows 10X und damit auch das Surface Neo, das zum gleichen Zeitpunkt wie das Surface Duo vorgestellt wurde, aufs nächste Jahr ver­scho­ben hat, soll das Android-Gerät planmäßig erscheinen. Ein genauer Termin bleibt aber offen.