Surface Duo erhält Zulassung: Microsofts Android-Smartphone vor Start?

Microsofts neues Surface Duo , das erste Smartphone-ähnliche Gerät des US-Softwarekonzerns auf Basis von Android , steht offenbar tatsächlich kurz vor der Markteinführung. Jetzt hat das Dualscreen-Falt-Smartphone nämlich die Zulassung für den US-Markt erhalten.

Lange kann es nicht mehr dauern

Microsoft

Wie Droid-Life feststellte, hat das Microsoft Surface Duo kürzlich unter der Bezeichnung Model 1930 die Prüfung durch die US-Telekommunikationsaufsicht FCC bestanden und ist damit für die Nutzung in den Vereinigten Staaten offiziell zugelassen. Dabei wurden sämtliche Funk-Funktionen getestet, um einen problemfreien Betrieb per GSM, Bluetooth, LTE, WLAN und NFC zu gewährleisten.Die Freigabe durch die FCC erfolgt normalerweise kurz vor der Markteinführung neuer Produkte, wobei dennoch einige Monate vergehen können. Aktuell steckt Microsoft laut einem Bericht der Kollegen von Windows Central noch in der Phase des "Product Validation Testing" (PVT), in der man letzte ausführliche Tests der Hardware durchführt.Ist die PVT-Phase abgeschlossen, steht einer Massenfertigung nichts mehr im Weg, so dass Microsofts Produktionspartner mit dem Bau des fertigen Surface Duo beginnen können. Angeblich steht die Erprobung kurz vor dem Abschluss, so dass die Massenproduktion bald anlaufen könnte. Wann die Markteinführung des mit zwei sechs Zoll großen Touchscreens und einem Qualcomm Snapdragon 855+ ausgerüsteten Surface Duo erfolgen soll, ist derzeit noch immer nicht klar.Da die Sperrfrist für die bei der FCC hinterlegten Dokumente rund um das Surface Duo nur bis Ende Oktober 2020 gilt, ist eigentlich von einer Einführung vor diesem Zeitraum auszugehen. Es wäre höchst untypisch, dass ein neues Endkundenprodukt für den US-Markt erst nach dem Ende der Embargo-Frist in den Handel kommt.Microsoft baut mit dem Surface Duo erstmals einen kleinen Hybriden aus Tablet und Smartphone, bei dem obendrein auch noch eine angepasste Variante des eigentliche von Google entwickelten mobilen Betriebssystems an Stelle von Windows zum Einsatz kommt.