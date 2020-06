Samsung: Fehler in Firmware-Update sorgt für defekte Blu-Ray-Player

Der Elektronik-Hersteller Samsung hat vor kurzem ein neues Firmware-Update für zahlreiche Blu-Ray-Player veröffentlicht. Die Aktualisierung scheint allerdings einen schwerwiegenden Fehler zu enthalten. Nach der Installation lassen sich die Geräte nicht mehr verwenden.

Gerät sollte vom Strom getrennt werden

Das geht aus Beschwerden von Nutzern, die im offiziellen Support-Forum von Samsung ver­öf­fent­licht wurden, hervor. Von den Problemen sind eine Vielzahl von Modellen in un­ter­schied­lich­en Ländern betroffen. Hierzu zählen unter anderem die beiden Blu-Ray-Player BD-J5100 und BD-JM57C. Nach einem aktuellen Firmware-Update stecken die Geräte beim Star­ten in einer Endlosschleife fest. Die Blu-Ray-Player reagieren auf keine Eingabe mehr. Es ist nicht möglich, das Gerät auszuschalten oder die eingelegte Disc zu entfernen.Aktuell empfiehlt der Hersteller, die betroffenen Blu-Ray-Player mindestens fünf Minuten lang vom Strom zu trennen. Sollte das Gerät da­rauf­hin immer noch nicht wie gewohnt funk­tio­nie­ren, sollen die Nutzer den Reset-Button acht Sekunden lang drücken. Diese Empfehlungen scheinen jedoch nur bei wenigen Nutzern wirk­lich zu helfen. In vielen Fällen dürfte eine Kor­rek­tur an der Firmware erforderlich sein, um die Blu-Ray-Player wieder nutzen zu können.Bisher ist noch unklar, wodurch der Fehler ge­nau verursacht wird. Daher hat Samsung bislang auch keinen Patch bereitgestellt. Ein Down­gra­de der Firmware ist nicht ohne weiteres möglich, da sich die Geräte nicht mehr ein­schal­ten lassen. Die meisten der betroffenen Blu-Ray-Player dürften schon so alt sein, dass kein Austausch im Rahmen der Garantie mehr möglich ist. Sollte es sich tatsächlich um ein von Samsung verursachtes Firmware-Problem handeln, wird das Unternehmen die Blu-Ray-Player aber vermutlich ohne Garantie reparieren. Ein Statement dazu steht bislang noch aus.