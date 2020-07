Sterbende Samsung-Player: Die Ursache liegt in winziger XML-Datei

Die Ursache für den plötzlichen Ausfall zahlreicher Blu-ray-Player des Herstellers Samsung ist trivialer, als vielfach angenommen wurde. Ein minimaler Bug hatte so durchschlagende Wirkung, dass die Geräte nicht beim Kunden wiedererweckt werden können.

Korrektur zuhause unmöglich

Das Problem trat vor einigen Wochen plötzlich auf zahlreichen Blu-ray-Playern Samsungs auf, die mit einer Internet-Verbindung ausgestattet waren. Die Geräte stellten den Betrieb ein und verfingen sich in einer nicht endenden Neustart-Schleife. Daraufhin tauchten diverse Spekulationen über die mögliche Ursache auf. Die schlüssigsten Vermutungen drehten sich um ein abgelaufenes Zertifikat für die verschlüsselte Kommunikation der Systeme mit Servern des Herstellers.Wie sich nun herausstellte, war die Ursache aber noch wesentlich unspektakulärer. Laut einem Bericht des britischen Magazins The Register lag der Fehler in einer kleinen XML-Datei, wie sie von den Playern regelmäßig zur Überprüfung von Status-Informationen heruntergeladen wird. Als das Telemetrie-File dann in einer neuen Version heruntergeladen und auf dem integrierten Flash-Speicher abgelegt wurde, brachte es einen Bug mit.Dieser führte dazu, dass der Versuch des Parsens zu einem Absturz der kompletten Firmware führte. Das jeweilige Gerät versuchte dann, mit einem Neustart wieder Betriebsbereitschaft zu erlangen. Während des Boot-Vorgangs wird aber ausgerechnet auf die nun fehlerhafte XML-Datei zugegriffen und es folgte unweigerlich der nächste Absturz, bevor es irgendwie möglich ist, das File zu ersetzen.Wenn der Bug also einmal im System war, ließ er sich mit Bordmitteln nicht mehr entfernen. Die Folge ist nun, dass die Besitzer betroffener Blu-ray-Player mit ihrem System eine Service-Werkstatt aufsuchen müssen. Dort ist es dann möglich, von außen auf den integrierten Speicher zuzugreifen und eine Korrektur vorzunehmen.