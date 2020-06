Corona-Hotspot? Amazon-Mitarbeiter Bad Hersfeld werden getestet

Ende April hatte es bei Amazon in Winsen an der Luhe den ersten be­kannten größeren Ausbruch von Corona unter der Belegschaft gegeben. Nun sind weitere Vorfälle in Bad Hersfeld bekannt geworden, Medien berichten über einen Corona-Hotspot.

Unbekannt, wie viele Mitarbeiter krank waren

Schließung erst bei "Hotspot"

Auch in Deutschland hat der Versandriese Amazon schon seit Beginn der Corona-Krise zahlreiche Änderungen in seinen Versandzentren umgesetzt, damit Mitarbeiter möglichst wenig Ansteckungsrisiken durch Kontakt mit anderen Kollegen eingehen müssen. Doch nicht alles lief bisher glatt. Vor ein paar Wochen war es in Winsen an der Luhe soweit, dass rund ein Drittel der Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden und es Überlegungen gab, ob der Standort vorrübergehend geschlossen werden soll.Nun wiederholt sich das in Bad Hersfeld, auch wenn nach den aktuellen Medien-Berichten noch längst nicht so ein großer Anteil der Mitarbeiter erkrankt sein soll. Laut den Ost-Hessen News sind aber allein in den letzten Tagen 13 Mitarbeiter neu erkrankt beziehungsweise beim Landkreis als positiv getestet gemeldet worden. Weitere werden getestet. Wie viele erkrankt oder genesen sind, ist bisher nicht öffentlicht bekannt, die Zeitungen berichteten bisher widersprüchliche Zahlen.Anschließend hieß es, dass weitere Mitarbeiter den Coronavirus hätten. Entsprechend schrillen die Alarmglocken, wie es zu den gehäuften Ansteckungen kommen konnte und ob es vielleicht an zu laschen Umsetzungen vor Ort bei den Schichtarbeitern gekommen ist. Bisher gibt es dazu aber keinerlei gesicherten Er­kennt­nisse. Die Ost-Hessen News berichtete, dass sich die Mitarbeiter mit hoher Wahr­schein­lichkeit bei Feierlichkeiten im privaten Rahmen angesteckt hatten.Der Amazon-Standort in Bad Hersfeld gehört mit rund 2700 Arbeitern zu den größeren Logistikzentren des Konzerns in Deutschland. Sollte es dort in kurzer Zeit zu vermehrten Krankheitsfällen kommen, droht eine Schließung, so wie es andere Landkreise schon bei anderen Industriezweigen vorgemacht haben. Um dem zuvorzukommen und der Schließung zu umgehen, wurden nun die Überprüfungen der Behörden vor Ort ausgeweitet.