Dubai will demnächst in der Wüste die erste "Mars-Kolonie" bauen

Derzeit träumen viele vom Aufbruch zum Mars, Elon Musks SpaceX bereitet für die Reise zum Mond und später auch Mars bereits ein Raumschiff vor. Auch die Vereinten Arabischen Emirate wollen hoch hinaus und planen derzeit den Aufbau einer "Mars-Stadt".

Vereinigte Marsianische Emirate

Dubai Media Office

Dubai ist zweifellos eine Metropole der Superlative. So steht in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) das höchste Bauwerk der Welt, man setzt immer wieder andere überaus ehrgeizige architektonische Projekte um. Das vielleicht Interessanteste ist der derzeit geplante Aufbau einer "Mars-Stadt". Diese ist im wahrsten Sinn des Wortes futuristisch, was das Emirat aber bisher nie gehindert hat, sich an einer Umsetzung zu versuchen bzw. diese durchzuziehen.Wie CNN berichtet, ist der Hintergrund des Vorhabens, dass die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2017 angekündigt haben, sich an einer Kolonisation des Mars zu beteiligen. Der Zeitraum hierfür ist recht weit gesteckt, denn man will dieses Vorhaben in den nächsten 100 Jahren umsetzen.Die Planungen auf der Erde haben aber bereits begonnen, denn in Dubai wird derzeit die "Mars Science City" vorbereitet. In der Wüste in der Nähe von Dubai sollen auf rund 176.000 Quadratmetern mehrere Biome entstehen, als Kosten sind 135 Millionen Dollar veranschlagt. Das Vorhaben wurde bereits vor einer Weile angekündigt und vorgestellt, soll nun aber die entscheidenden Fortschritte machen.An der Problemlösung (in Hinblick auf den Mars) wird aber nach wie vor gearbeitet, das vielleicht größte ist Strahlung. Denn der Mars hat weder ein globales Magnetfeld noch eine relevante Atmosphäre, dazu kommen Temperaturen von durchschnittlichen minus 63 Grad Celsius.Die Kuppeln sollen deshalb mit einer Membran aus Polyethylen überzogen sein, der erforderliche Sauerstoff soll aus Eis aus dem Untergrund gewonnen werden. Die Gebäude, in denen die Menschen leben und arbeiten, wären nicht "direkt" unter den Kuppeln, sondern im Untergrund - um die Menschen vor Strahlung zu schützen. Das Vorhaben in Dubai ist noch in der Konzeptphase, allerdings gibt es kaum Zweifel, dass das Emirat das auch die Realität umsetzen wird. Wenn das Mars Science City fertig ist, dann wird es Bildungseinrichtungen, ein Museum, ein Amphitheater und Büros bieten.