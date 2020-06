Game Pass: Das sind die neuen Spiele der Flatrate für Xbox One & PC

Im Juni wird Microsoft acht neue Spiele und diverse DLCs in seinen Xbox Game Pass für Konsolen und PCs aufnehmen. Ein Großteil der Titel ist ab sofort verfügbar. Zu den Highlights der Gaming-Flatrate zählen No Man's Sky und die TESO-Erweiterung Morrowind.

Weitere Aussichten und Rabatt auf das Game Pass-Abo

Microsoft

Der offizielle Xbox Wire-Blog verrät, mit welchen Spielen Abonnenten des Xbox Game Pass in diesem Monat rechnen können. Sechs von insgesamt acht Games stehen dabei schon heute (11. Juni) zum Download bereit. Battlefleet Gothic: Armada 2 und Battletech werden ex­klu­siv für den PC angeboten, während No Man's Sky und Dungeon of the Endless sowohl für Windows 10 , als auch für Xbox One-Spieler im Game Pass durchstarten. Kingdom Hearts in den Versionen HD 1.5, 2.5 ReMIX und 2.8 Final Chapter Prologue wird hingegen aus­schließ­lich für die Microsoft-Konsolen zur Verfügung stehen.Am 18. Juni 2020 folgen dann Thronebreaker für die Xbox One und Bard's Tale Remastered and Resnarkled für Konsolen und PCs. In Hinsicht auf Erweiterungen (Add-Ons) und Spiele-Updates kehrt jetzt zudem der eFootball PES 2020 Euros DLC und The Elder Scrolls Online: Morrowind auf Microsofts Spielekonsolen ein. Weiterhin stellen die Redmonder ab dem 16. Juni den Vorab-Download (Preload) von Grounded bereit, das ab dem 28. Juli als Xbox Game Preview starten soll. Allerdings verlassen zehn Titel den Game Pass. Superhot, Riverbond, Riptide GP: Renegade und Co. sind nur noch bis zum 15. Juni verfügbar.Wer an den neuen Spielen des Xbox Game Pass interessiert ist, kann aktuell mehrere Angebote nutzen, um bei einem möglichen Abo den einen oder anderen Euro zu sparen. Im aktuellen Mi­cro­soft "Deals Unlocked"-Sale erhalten Neu­kun­den den ersten Monat des Xbox Game Pass Ultimate für nur einen Euro. Be­stands­kun­den und alle diejenigen, die den Game Pass nach dem 1-Euro-Monat verlängern wollen, sollten sich den zeitlich begrenzten Rabatt bei Amazon sichern. Hier erhält man den Game Pass Ul­ti­mate für vier Monate zum Preis von drei.