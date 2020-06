Coffee Lake hat ausgedient: Intel nimmt 24 CPUs aus dem Programm

Vor kurzem hat Intel die neuen Core i-10000 Prozessoren alias Comet Lake-S vorgestellt, jetzt wird das CPU-Angebot zuzusagen von Hinten her einem Frühjahrsputz unterzogen. Core i7-8700K und 23 weitere Coffee-Lake-Prozessoren werden in den Ruhestand geschickt.

Bei Intel wird das Desktop-Portfolio ordentlich ausgemistet

Core i7: 8700K, 8700B, 8700, 8086K

Core i5: 8600K, 8600T, 8600, 8500B, 8500, 8400, 8400T

Core i3: 8350K, 8300T, 8300, 8100B, 8100

Pentium: G5600F, G5600T, G5600, G5500T, G5500, G5400

Celeron: G4920, G4900

Coffee lake lebt trotzdem weiter

Der Start einer neuen Generation bringt oft auch das Ende seiner Vorgänger mit sich - dieses Prinzip gilt auch für Intel und sein Angebot im Desktop-Bereich. Wie Hexus schreibt, hat der Hersteller kurz nach der Vorstellung von Comet Lake-S angekündigt, dass große Teile der Coffee-Lake-Generation jetzt in den Ruhestand geschickt werden. Im folgende alle Modelle die Intel nach offiziellen Angaben aus dem Programm nehmen wird:Wie Intel nur kurz im entsprechende Support-Dokument ( PDF ) zum Grund für die Ankün­digung des Endes der Verfügbarkeit beschreibt, habe sich die Marktnachfrage hin zu anderen Produkten verschoben. Wie üblich wird das Ende dabei in langsamen Raten vollzogen. Der 1. Juni 2020 gilt als Startdatum für das "Einstellungsprogramm", die letzten Bestellungen für Coffee Lake werden am 18. Dezember 2020 angenommen, die Auslieferungen soll dann bis 4. Juni 2021 abgeschlossen sein.Wie Computer Base in seinem Bericht er­gänzt, ist damit aber noch nicht ganz Schluss mit der Coffee-Lake-Familie. Demnach will Intel die Modelle Celeron G4900, G4900T, Intel Core i3-8100, i3-8100T, i5-8500, i5-8500T, i7-8700, i7-8700T, Intel Pentium Gold G5400 sowie G5400T als Angebote im Internet-of-Things-Portfolio noch über das oben genannte Datum hinaus anbieten und mit entsprechendem Support versorgen.