Gute Bluetooth-Kopfhörer gibts günstig, verspricht Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat in den letzten Wochen 23 neue Bluetooth-Kopfhörer mit in den großen Vergleichstest aufgenommen. Aktuell kann man sich bei der Stiftung Warentest in der Online-Datenbank über 136 Bluetooth-Kopf­hörer informieren.

Bester Ton, Tragekomfort, Geräuschreduzierung

Der eigene "Geschmack" zählt

Dabei sind sowohl große Bügelkopfhörer als auch In-Ears. Interessant ist dabei auch ein Blick auf die Schadstoffe, denn die Kopfhörer werden ja häufig länger oder auch beim Sport getragen, wo man entsprechend ins Schwitzen kommt: Mittlerweile muss man sich da gar keine Sorgen mehr machen, über zwei Drittel der getesteten Kopfhörer bekamen ein "Sehr gut", die meisten anderen waren immer noch als "gut" bewertet. Es gibt aber auch noch ein paar Ausreißer und zwar bei den Ohrmuscheln der On-Ears.Zudem bietet die Stiftung Warentest jetzt eine Übersicht mit verschiedenen Kriterien an - zum Beispiel für die Kopfhörer mit dem besten Ton, mit gutem Tragekomfort oder auch die besten günstigsten guten Kopfhörer. In der letzten Kategorie gewinnen jetzt die neuen JVC HA-A10T In-Ears mit einem Ergebnis von "Gut" und der Note 2,0 für unter 50 Euro.Kommt es nicht auf den Preis an, sind die Sennheiser Momentum Wireless der 3. Generation für 365 Euro und die Bose Noise Cancelling Headphones 700 für 340 Euro die Gewinner bei den On-Ears mit Bügel. Bei den In-Ears liegen die JBL Reflect Flow für 120 Euro und die Plantronics Backbeat Pro 5100 für 180 Euro vorn.Da es bei Kopfhörern sehr stark um persönliche Vorlieben bei Ton und Tragekomfort geht, sollte man aber nicht nur nach den besten Bewertungen gehen, sondern viel selbst ausprobieren. Wer Enttäuschungen vermeiden will, sollte aber von den drei am schlechtesten bewerteten In-Ears Abstand nehmen. Diese erhielten nur ein "ausreichend": Urbanears Jakan, 4smarts Eara SkyPods und Urbanista Stockholm. Abwertungen gab es vor allem für die Tonqualität und die Bluetoothverbindungen.Bei den Bügel-Kopfhörern gab es sogar ein "mangelhaft" für die JBL LIVE400BT. Das lag vor allem an den Schadstoffen und an der Haltbarkeit.Alle Ergbnisse kann man sich bei der Stiftung Warentest in der Online-Datenbank (Paywall) anschauen . Ein paar Einblicke gibt es aber auch so, ohne dass man bezahlen muss.