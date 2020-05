Raspberry Pi 4: Bastel-Rechner jetzt auch als neue Version mit 8 GB RAM

Die Raspberry Pi Foundation baut ihr Sortiment an Bastelrechnern weiter aus und hat eine neue Version des Raspberry Pi 4 Model B eingeführt, die jetzt über ganze acht Gigabyte Arbeitsspeicher verfügt. Passend dazu be­reitet man die Veröffentlichung von Raspbian OS als 64-Bit-Version vor.

Acht Gigabyte waren von Anfang an geplant

Raspberry Pi Foundation

Wie das Team der Raspberrry Pi Foundation heute mitteilte , können interessierte Kunden ab sofort über die üblichen Distributoren eine neue Version des Raspberry Pi 4 Model B erwerben, bei der ganze acht Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut sind. Damit deckt die Palette der verschiedenen, ansonsten aber identischen Modelle Varianten mit einem, zwei, vier oder eben acht GB RAM ab.Dass es jetzt diese noch besser ausgestattete Variante gibt, ist im Grunde keine Überraschung mehr, denn schon in der ersten Bedienungsanleitung des kleinen Single-Board-Computers wurde das 8-GB-Modell erwähnt. Tatsächlich unterstützt der Prozessor des Raspberry Pi 4 Model B sogar bis zu 16 Gigabyte, doch bei der Einführung des Modells im Jahr 2019 gab es schlichtweg noch keine entsprechenden für dieses Sezenario verwendbaren LPDDR4-RAM-Chips.Die neue 8-GB-Version des Raspberry Pi 4 ist ab sofort mit einer offiziellen Preisangabe von 75 US-Dollar zu haben. Eigentlich sollte die Einführung schon früher erfolgen, doch durch das neuartige Coronavirus kam es zu einer schlechteren Verfügbarkeit bestimmter Komponenten, die für die Verwendung des größeren Arbeitsspeichers nötig sind. So wurde die Energieversorgung entsprechend angepasst, was dank Covid-19 letztlich eine dreimonatige Verzögerung bedeutete.Da Raspbian als Betriebssystem bisher nur beschränkte Unterstützung für mehr als drei Gigabyte Arbeitsspeicher bietet, arbeiten die Entwickler der "offiziellen" Linux-Distribution für die Raspberry Pi Bastel-Computer seit einiger Zeit auch an einer 64-Bit-Version. Diese liegt ab sofort in einer Betaversion vor, ist aber noch nicht ganz für den "produktiven" Einsatz bereit. Vorerst müssen die Nutzer also auf andere Linux-Distris ausweichen, um den größeren Arbeitsspeicher ohne Einschränkungen verwenden zu können.