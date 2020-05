iOS 13.5 ist da: Apple bringt Maskenerkennung und Corona-Tracing

Apple hat soeben ein weiteres Update für iOS 13 veröffentlicht: iOS 13.5 bringt jetzt die erste API für COVID-19-Kontaktverfolgungs-Apps mit. Die API ist standarmäßig dabei noch deaktiviert. Erst die passenden Apps der Gesundheitsbehörden werden Zugriff erhalten.

So bekommt man iOS 13.5

Hinweise zum Update iOS 13.5

Release-Notes

Face ID und Code

Vereinfachtes Entsperren von Geräten mit Face ID beim Tragen einer Gesichtsmaske

Automatische Anzeige des Codefelds nach dem Aufwärtsstreichen unten auf dem Sperrbildschirm, wenn eine Gesichtsmaske getragen wird

Ermöglicht auch die Authentifizierung für den App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes und andere Apps, die die Anmeldung mit Face ID unterstützen

Kontaktmitteilungen

Exposure Notification API zur Unterstützung von COVID-19-Kontaktverfolgungs-Apps von Gesundheitsbehörden

FaceTime

Option zum Steuern der automatischen Hervorhebung von Videokacheln in FaceTime-Gruppenanrufen, mit der die Größe der Videokachel des sprechenden Teilnehmers nicht verändert wird

Dieses Update enthält zudem Fehlerbehebungen und andere Verbesserungen.

Behebung eines Problems, bei dem Benutzern beim Versuch, Videostreams einiger Websites wiederzugeben, ein schwarzer Bildschirm angezeigt werden kann

Korrektur eines Problems im Share-Sheet, bei dem möglicherweise keine Vorschläge und Aktionen geladen werden

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du unter: https://support.apple.com/kb/HT201222

