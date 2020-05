Kampf gegen Bose & Sony: Razer zeigt erste THX-Kopfhörer mit ANC

Mit den Razer Opus steigt der für Gaming-Zubehör bekannte Hersteller jetzt in den Markt der so genannten ANC-Headphones ein. Die kabellosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung versprechen THX-Sound auf höchstem Niveau und eine Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden.

Transparenzmodus, lange Akkulaufzeit und Mobile-App

Im Bereich der ANC-Kopfhörer gehören Produkte wie die Bose QuietComfort 35 (QC 35 II), die Bose Headphones 700 und die Sony WH-1000XM3 zu den Platzhirschen. Diesen stehen ab sofort die Razer Opus gegenüber, die man in Zusammenarbeit mit dem im Oktober 2016 übernommenen Audio-Unternehmen THX präsentiert. Laut Hersteller verfügen die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer über eine hybride, aktive Geräuschunterdrückung (Hybrid ANC) und sol­len mit ihrer THX-Zertifizierung parallel dazu auch audiophile Nutzer überzeugen. Letztere bescheinigt den Kopfhörern eine klare und detaillierte Audio-Qualität, gepaart mit kraftvollen Bässen ohne Verzerrung bei hohen Lautstärken - so die Theorie.Technisch setzen die Razer Opus-Kopfhörer auf vier dedizierte ANC-Mikrofone, die für die Min­de­rung von Umgebungsgeräuschen zuständig sind. Das geschlossene Design der mit Kunstleder überzogenen Ohrhörer sorgt zudem für eine zusätzliche, passive Abschirmung. Auf Knopfdruck ist es über den so genannten "Quick Attention"-Modus möglich, die hörbare Umgebung für kurze Zeit einzublenden, um sich zum Beispiel von wichtigen Durchsagen oder vom Verkehr nicht gänzlich zu isolieren. Grundlage bilden zwei dynamische 40mm-Treiber mit einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz.Die Akkulaufzeit der Razer Opus soll mit aktiviertem ANC bei bis zu 25 Stunden liegen. Ver­bun­den werden die Wireless-Kopfhörer über Bluetooth 4.2 und zu den unterstützen Codecs gehören unter anderem AAC, APTX sowie A2DP. Alternativ können die Razer Opus per 3,5-mm-Klinkenanschluss auch kabelgebunden betrieben werden. Zur Personalisierung steht wei­ter­hin eine passende Opus Mobile-App bereit, die THX-abgestimmte Equalizer-Presets und diversen Einstellungen mitbringt. Preislich liegen die ab sofort erhältlichen Noise-Cancelling-Kopfhörer mit 209,99 Euro teil­wei­se deutlich unter den Konkurrenten von Bose und Sony.