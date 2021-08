Buntes Licht im Ohr: Razer bringt drahtlose Earbuds mit RGB-LEDs

Razer mag es bunt - auch bei Kopfhörern. Der amerikanische Hersteller von Peripheriegeräten hat mit den Razer Hammerhead V2 neue Blue­tooth-Kopfhörer vorgestellt, die mit integrierter RGB-Beleuchtung aufwarten. Auch aktive Geräuschunterdrückung ist an Bord.

Mehr Laufzeit trotz LED dank größerer Akkus

Die Razer Hammerhead V2 sind drahtlose In-Ear-Kopfhörer, die per Bluetooth mit dem Hostgerät verbunden werden und unter anderem aktive Geräuschunterdrückung mitbringen. Hinzu kommt jetzt erstmals sogar eine integrierte LED, die in 16,7 Millionen Farben leuchten kann, was der Nutzer über die Razer Chroma RGB App steuern kann.Wer also der Meinung ist, er müsse den "Ultimativen Wireless-Kopfhörer-Flex" vorführen, wie Razer es nennt, hat nun die Möglichkeit dazu. Neben dieser offensichtlich auf die Beliebtheit von RGB-Effekten bei Peripherieprodukten für Gaming-Fans ausgerichteten Funktion, bringen die Kopfhörer auch tatsächlich nützliche Features für die Spielenutzung mit. Dank eines Spielemodus kann die Latenz bei Bedarf auf ein Minimum von 60 Hertz gesenkt werden, falls in dem jeweiligen Titel schnelle Reaktionen vonnöten sind.Trotz der LED und dem Active Noise Cancelling (ANC) sollen die neuen Razer Hammerhead V2 eine deutlich längere Laufzeit bieten als ihre Vorgängermodelle. Sind beide Features aktiviert, spricht Razer von vier Stunden Laufzeit, die sich durch vierfaches Nachladen über das Transport-Case auf 20 Stunden verlängern lassen.Verzichtet man auf die LED, nutzt aber ANC, sind angeblich 4,5 Stunden mit einer Akkuladung möglich. Schaltet man ANC und LED ab, steigt die Laufzeit auf 6,5 Stunden pro Akkuladung. Bei allen Angaben zur Laufzeit, die Razer macht, setzt man übrigens eine Lautstärkeeinstellung von 50 Prozent voraus.Razer bietet die neuen Hammerhead V2 Bluetooth-Kopfhörer mit ANC und LED ab sofort über seine Website und eine Reihe von autorisierten Händlern zum Kauf an. In Deutschland setzt man dabei eine offizielle Preisempfehlung von 139,99 Euro an.