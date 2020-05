Ubisoft klagt gegen Google und Apple - weil sie ein Rip-Off vertreiben

Ubisoft versucht mit einer Klage gegen die Store-Anbieter Google und Apple gegen ein Rip-Off einer seiner Spiele vorzugehen. Ubisoft wirft dabei einem chinesischen Entwickler vor, Kasse mit einer Kopie von "Tom Clancy's Rainbow Six: Siege" zu machen.

R6S hat 55 Millionen Nutzer

Uplay - Spiele-Client von Ubisoft

Doch an den Entwickler selbst kommt Ubisoft den Medienberichten zufolge nicht heran. Der Entwickler gehört zu dem Mega-Konzern Alibaba. Wie Bloomberg schreibt, hat Ubisoft daher jetzt nicht die Macher von "Area F2" von Qookka Games verklagt, sondern Apple und Google. Ubisoft verlangt nun, dass das Rip-Off von "Tom Clancy's Rainbow Six: Siege" (R6S) aus den Stores verbannt wird. Ubisoft wirft Google und Apple vor, die Abzocke mit ihrem beliebten Game ermöglicht zu haben und nichts gegen die Kopie unternommen zu haben.Man könne nicht ernsthaft bestreiten, dass "Area F2" von "Tom Clancy's Rainbow Six: Siege" abgekupfert sei, hieß es in der Klageeinreichung beim zuständigen Bundesgericht in Los Angeles. Das hätten auch die Beklagten erkennen müssen und auf die ersten ent­spre­chen­den Beschwerden reagieren müssen, so Ubisoft, denn "praktisch jeder Aspekt von AF2 wird von R6S kopiert, vom Bedienerauswahlbildschirm bis zum Bildschirm für die Endwertung und alles dazwischen".Ubisoft hatte Apple und Google nach dem Erscheinen des Spiels für Smartphones und Tablets im April benachrichtigt. Die Unternehmen hätten sich geweigert, das Spiel aus den Stores zu entfernen.R6S gehört laut Ubisoft zu den beliebtesten Multiplayer-Wettkampfspielen der Welt und ist mit eines der wertvollsten geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens. Das Spiel hat 55 Millionen registrierte Spieler auf der ganzen Welt und wird täglich von mehr als 3 Millionen Menschen gespielt. Bloomberg hat ohne Erfolg versucht, von den involvierten Firmen eine Stellungnahme zu erhalten. Man wird nun auf die Entscheidung des Gerichts warten müssen.