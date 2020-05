Apple-Kristallkugel: "Apple Glasses" mit neuem rOS, neues "iPad SE"

Was plant Apple für die kommenden zwei Jahre? Der immer wieder sehr treff­sichere Analyst Ming-Chi Kuo wagt mal wieder einen Blick in die Kris­tall­kugel. Darin aus seiner Sicht zu sehen: Die erste VR-Brille Apple Glas­ses und Neues zum iPad

Apple soll sich noch zwei Jahre Zeit lassen wollen für VR

Konkreter: Zwei iPads am Horizont

Dass Apples Entwicklungsabteilung seine Bemühungen auch im Bereich AR und VR immer mehr verstärkt, ist bekannt. Das Unternehmen stärkt seine Kompetenz in den letzten Mona­ten dabei auch immer weiter mit Übernahmen entsprechender Startups. Bei einem ist sich die Gerüchte-Küche und auch Kuo aber sicher: Apple wird sich mit dem Start erster Produkte in diesem Bereich noch Zeit lassen. Wie der Analyst jetzt Berichte aus dem letzten Monat be­stä­tigt, rechnet er mit einem Launch der "Apple Glasses" nicht vor 2022.Aktuell sieht die Gerüchteküche folgende Features: Die Apple-Brille soll dem Konzept von Face­books Oculus Quest folgen, aber auf ein deutlich schlankeres Design mit "Stoff und leich­ten Materialien" setzen, um längeres Tragen zu ermöglichen. Wie MacRumors schreibt, soll Apple an einem eigenen Betriebssystem für die Brille arbeiten: rOS, kurz für Reality OS. Dabei spielt der Konzern noch mit vielen Möglichkeiten: Touchpanels, Sprach­steuerung und Kopf­ges­ten werden aktuell als Eingabe-Methode erprobt.Während die Apple Glasses sich noch Zeit las­sen, bis sie die Geheimlabore verlassen, sieht Kuo in Sachen iPads schon deutlich früher echte Neue­run­gen auf uns zukommen. Dem­nach er­war­tet er, dass Apple in der zweiten Jah­res­hälf­te 2020 und der ersten Jah­res­hälf­te 2021 je­weils ein neues iPad-Modell vorstellen will. "Die bei­den neu­en iPad-Modelle werden der Pro­dukt­stra­te­gie des iPhone SE folgen. Ver­kaufs­ar­gu­men­te sind der erschwingliche Preis und die Ein­füh­rung schneller Chips", so Kuo weiter.