Die Zeit nach Windows 7: Günstige Laptops mit Windows 10 sind da

Wer noch immer mit Windows 7 unterwegs ist, der sollte jetzt handeln und auf das moderne Windows 10 wechseln. Entweder über ein einfaches Betriebssystem-Upgrade oder durch den Kauf eines neuen, günstigen Notebooks im Online-Shop von Saturn. (Anzeige)

Ein Kinderspiel: Noch heute auf das neue Windows 10 umsteigen

Vom günstigen Einsteiger bis zum wertigen Premium-Notebook

Mit einem Laptop-Schnäppchen von Saturn

Nach 10 Jahren wurde es Zeit den offiziellen Support für das einst beliebte Windows 7 ein­zu­stel­len. Seit mehr als zwei Monaten liefert Microsoft aus diesem Grund keine Updates für das veraltete Betriebssystem aus. Bisher noch nicht entdeckte oder weiterhin bestehende Pro­ble­me sowie Sicherheitslücken werden nicht mehr behoben oder geschlossen. Für Nutzer von Windows 7 entsteht somit ein immer weiter wachsendes Sicherheitsrisiko durch eine An­fäl­lig­keit für Viren und Malware. Die einfache Lösung: Ein Wechsel auf Microsoft Windows 10.Dafür zeigen sich zwei Wege auf. Sollte der Windows-7-PC für ein Upgrade auf Windows 10 in Frage kommen, kann in den meisten Fällen eine Aktualisierung vollzogen wer­den, ohne das wichtige Daten verloren gehen. Saturn und die Deutsche Technikberatung bieten hierfür auf einer speziellen Aktionsseite zum Support-Ende von Windows 7 eine kostenlose Über­prü­fung des Systems an, die online stattfindet und nur 15 bis 20 Minuten in Anspruch nimmt. Alternativ sollte man sich von der alten Hardware verabschieden und sich im Saturn Online-Shop nach einem günstigen Notebook mit Windows 10 umsehen.Für anspruchsvolle Nutzer zeigt sich Saturn unter anderem mit dem 15,6 Zoll großen Lenovo IdeaPad S340 . Neben einer zeitgemäßen FullHD-Auflösung und der IPS-Technologie be­her­bergt das Notebook einen AMD Ryzen 7 3700U-Prozessor nebst 8 GB Arbeitsspeicher und einer flotten 512 GB SSD. Für alle grafischen Belange ist die AMD Radeon Vega 10 zuständig und die Akkulaufzeit wird mit bis zu 8 Stunden angegeben. Während der aktuellen Ra­batt­ak­tion schlägt der Lenovo-Notebook mit nur 659,99 Euro zu Buche, der Versand ist kostenlos und Microsoft Office 365 Home kann für 59,99 Euro mit in den Warenkorb gelegt werden.Den optimalen Einstieg bilden hingegen Windows-10-Laptops wie das Lenovo IdeaPad S145 mit Intel Core i3-Chip, 8 GB RAM und einer ebenfalls 512 GB großen SSD zum Sparpreis von nur 444 Euro. Für ein paar E-Mails, das Durchstöbern von Sozialen Netzwerken und dem ein­fa­chen Surfen im Internet könnte aber auch das Dell Inspiron 3482 ausreichen, welches für nur 299,99 Euro über die virtuelle Ladentheken geht und auf einen Intel Pentium-Prozessor sowie eine 128 GB SSD setzt. Das Luxus-Gegenstück hingegen zeigt sich mit dem Lenovo IdeaPad C340 samt Intel Core i5, 360-Grad-Scharnier, Touch-Display und der dedizierten Nvidia GeForce MX230-Grafikkarte.