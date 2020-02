Crash Smart Flat: Jetzt ab 1,99 Euro im Monat im Telekom-Netz surfen

Beim Klarmobil-Ableger Crash gibt es jetzt zwei extrem güns­ti­ge Ange­bote im Netz der Telekom . Die Tarife des Mobil­funk-Discounters lohnen sich dabei für Wenigsurfer, die auch nicht viel ausgeben möchten. Der Monatspreis startet bei 1,99 Euro für 500 MB und 100 Freiminuten.

Crash Smart Flat 500 MB

Internet-Flatrate mit 500 MB Volumen

4G LTE mit bis zu 25 Mbit/s

100 Frei-Minuten inklusive

Telekom-Netz (D1)

Kein Anschlusspreis!

Effektiv 1,99 Euro/Monat für 24 Monate (5,99 Euro monatlich, 4 Euro Gutschrift)

Wer mehr will: Tarif mit 1,5 GB Datenvolumen

Crash Smart Flat 1,5 GB

Internet-Flatrate mit 1,5 GB Volumen

4G LTE mit bis zu 25 Mbit/s

300 Frei-Minuten inklusive

100 Frei-SMS inklusive

Telekom-Netz

Kein Anschlusspreis!

Effektiv 4,99 Euro/Monat für 24 Monate (12,99 Euro monatlich, 8 Euro Gutschrift)

Tarif Smart Flat

500 MB Smart Flat

1,5 GB Minuten inklusive 100 300 Preis jede weitere Minute 9 Cent 9 Cent Preis je SMS 9 Cent 100 Frei-SMS, dann 9 Cent Netz Telekom Telekom Datenvolumen 500 MB 1,5 GB LTE-Geschwindigkeit max. 25 Mbit/s 25 Mbit/s Preis 24 Monate je 1,99 Euro 4,99 Euro Preis ab 25. Monat 5,99 Euro 12,99 Euro Zum Angebot Zum Angebot

Richtig günstig im Telekom-Netz!

Bei Crash kann man ab sofort und nur für kurze Zeit zwischen zwei interessanten und super-günstigen Einsteiger-Tarifen im Netz der Telekom wählen. Die Angebote eignen sich besonders gut als Zweit-Karte oder auch für Zusatzgeräte. Wer unterwegs nicht viel surfen muss, dafür aber ein wenig Datenvolumen zum Navigieren oder für WhatsApp benötigt, ist hierbei genau richtig. Dazu hat man den Vorteil, dass beide Angebote im Netz der Telekom realisiert werden und man dadurch garantiert beste Netzabdeckung hat.Es gibt einmal die Crash Smartphone-Flat mit 500 MB im Netz der Telekom für nur 1,99 Euro im Monat.Der Tarif beinhaltet 100 Frei-Minuten in alle deutschen Netze. SMS kosten jeweils 9 Cent. Der An­schluss­preis entfällt während der Aktionsdauer. Billiger kommt man kaum an einen ent­spre­chen­den Vertrag bei der Telekom. Genutzt wird das 4G-LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s Down­load­ge­schwin­dig­keit.Regulär kostet das Angebot von Crash 5,99 Euro monatlich, man bekommt nun im Rahmen der Aktion für 24 Monate eine Gutschrift von 4 Euro jeden Monat. Die Min­dest­ver­trags­lauf­zeit liegt bei 24 Monaten. Nach Ablauf dieser zwei Jahre entfällt diese Gutschrift und man müsste den regulären Preis von 5,99 Euro zahlen.Crash wirbt zudem noch mit einem zweiten günstigen Einsteigertarif. Dabei bekommt man ein 1,5 GB LTE-Datenpaket, 300 Freiminuten zum Telefonieren und 100 Frei-SMS. Auch bei diesem Tarif gilt ein reduzierter Preis von 4,99 Euro in den ersten 24 Monaten. Es erfolgt zwei Jahre lang eine Gutschrift, dann zahlt man ab dem 25. Monat den regulären Preis von 12,99 Euro.