Congstar Prepaid-Tarife bekommen mehr Datenvolumen, LTE als Option

Congstar arbeitet weiter an der Verbesserung seiner Mobilfunktarife. Jetzt starten die ersten Prepaid Allnet-Flats mit mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Allerdings bleiben die Tarife standardmäßig bei 3G, LTE gibt es nur gegen Aufpreis.

Weiter kein LTE als Standard

Neue Congstar Allnet Flats jetzt mit jeweils 1 GB mehr auf Dauer:

Allnet Flat M 3 GB 10 Euro / 4 Wochen

Allnet Flat L 5 GB 15 Euro / 4 Wochen

LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s für 1 Euro / 4 Wochen

Telefon-Flat in alle deutsche Netze

SMS je 9 Cent

Keine Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar

Einmaliger Bereitstellungspreis: 9,99 Euro

Neukunden erhalten derzeit 5 Euro Startguthaben plus 5 Euro Zusatzguthaben als Bonus

in der Übersicht

Die Änderungen in den Prepaid Allnet-Flats M und L sind ab sofort verfügbar und gelten für Neukunden und für Bestandskunden ab der nächsten Verlängerung ihrer Buchung. Die beiden Tarife bekommen jeweils 1 GB mehr als bisher. Damit erhält man jetzt im Tarif M eine Allnet-Telefonflat in alle deutschen Netze und ein Datenpaket mit 3 statt 2 GB für 10 Euro / vier Wochen. SMS werden in den Prepaid-Tarifen mit je 9 Cent berechnet. Die Allnet-Flat L beinhaltet nun 5 statt 4 GB zum Preis von 15 Euro für vier Wochen. Auch in diesem Tarif gibt es eine Allnet-Flat, SMS kosten je 9 Cent.Woran Congstar bisher allerdings noch nichts geändert hat ist das angebotene Standard-Netz für die Prepaid-Tarife. Auch wenn die Telekom-Tochter schon viele ihrer Angebote auf LTE umgestellt hat - bei den Prepaid-Tarifen ist das noch nicht der Fall. Wer LTE nutzen möchte, muss 1 Euro Aufpreis für vier Wochen zahlen, ansonsten surft man nur mit 3G. Nutzer des LTE-Netzes profitieren dagegen von einer dichteren Netzabdeckung und einem höheren Datendurchsatz.Nach Erreichen des vereinbarten Datenvolumens gibt es die Option, weitere Pakete nachzubuchen. Ansonsten drosselt Congstar auf 64 Kbit/s.Congstar hat auch Verbesserungen für andere Tarife angekündigt. So startet die neue Congstar Fair Flat ab März mit mehr Daten, SMS-Flat und LTE25. Zudem werden alle Kunden der Postpaid-Tarife Congstar Allnet Flat und Allnet Flat Plus bis Mitte März auf das LTE-Netz umgestellt.