Freenet Mobile startet neuen Aktionstarif mit 50 Prozent Daten-Extra

Bei Freenet Mobile gibt es jetzt ein ordentliches Daten-Extra für alle Neukunden oben drauf: Wer sich die Allnet Flat mit dem aktuell größten Daten-Paket bei Freenet bucht, bekommt jetzt 12 statt 8 GB LTE auf Dauer. Der Preis liegt bei 16,99 Euro im Monat im Netz von Vodafone.

LTE-Geschwindigkeit 21,6 MBit/s

12 GB jetzt für 16,99 Euro/Monat

Freenet

Bei Freenet Mobile gibt es jetzt eine Extra-Daten-Aktion : Dabei erhält man für den Allnet Tarif mit regulär 8 GB LTE-Datenvolumen jetzt für kurze Zeit 4 GB Datenvolumen extra für die gesamte Laufzeit dazu, also 12 GB gesamt. Der Tarif kostet derzeit dabei nur 16,99 statt 29,99 Euro im Monat. Zusammengenommen mit der Erhöhung des Inklusiv-Datenvolumens wird daraus ein interessantes Angebot. Das Angebot ist eine Aktion, die sowohl für den monatlich kündbaren Tarif als auch für das Laufzeitangebot über 24 Monate gilt - man kann also flexibel bleiben, wenn man das möchte. In beiden Fällen gibt es monatlich 12 statt 8 GB LTE für 16,99 Euro. Das Daten-Extra gibt es dann solange, wie man den Tarif nutzt.Nur der einmalige Anschlusspreis unterscheidet sich nach der gewählten Vertragsdauer. Bei der monatlichen Variante zahlt man einmalig 29,99 Euro, beim 24 Monate Laufzeitvertrag werden 19,99 Euro fällig. Zusätzlich kann man sich 25 Euro Wechselbonus sichern, wenn man seine Telefonnummer von einem anderen Anbieter mitnehmen will, sollte dabei aber natürlich auch die Kosten der Mitnahme bei seinem aktuellen Anbieter beachten.Der Tarif bietet zusätzlich eine Telefon- und SMS-Flat an. Genutzt wird dabei das Netz von Vodafone , Freenet Mobile wirbt mit der bewährten D-Netz­qualität. Das inklu­dierte Daten­volumen kann man in allen Allnet-Flats von Freenet Mobile mit einer LTE-Geschwin­digkeit von bis zu 21,6 MBit/s Download und 3,6 MBit/s Upload nutzen. Aber Achtung: Nach Er­reich­en des Inklusiv­volumens wird auf gerade einmal nur noch 64 kBit/s im Download und Upload gedros­selt, bis der nächste Abrechnungs­monat beginnt.