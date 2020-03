Luxemburger Firma will auf einmal Patentrechte an AV1 anmelden

Weil enorm wichtige Technologien für das Netz frei verfügbar sein sollten, wurde der Videocodec AV1 entwickelt. Doch nun versucht eine Patentfirma doch noch den großen Profit aus dem Projekt zu ziehen. Eine herbe Auseinandersetzung ist denkbar.

Der Luxemburger Patentverwalter Sisvel hat noch keine konkreten juristischen Schritte eingeleitet, doch ist das nur eine Frage der Zeit. Das Unternehmen bietet stattdessen erst einmal ein Lizenzpaket an, das Firmen erwerben können, die AV1 in Verbindung mit ihren Produkten vertreiben. Die Offerte wird ziemlich zeitnah dazu veröffentlicht, da der Codec auch in größerem Stil auf Smartphones Einzug hält.Nach Angaben Sisvels soll das Lizenzpaket immerhin 1050 Patente abdecken, die allesamt in irgendeiner Form von AV1 berührt sein sollen, wie aus einem Bericht von CNet hervorgeht. Sollten sich die Anbieter von Smartphones und den darauf befindlichen Software-Plattformen entschließen, das Angebot lieber anzunehmen, würden unweigerlich Mehrkosten auf die Verbraucher zukommen. In welchem finanziellen Rahmen sich das Ganze bewegen könnte, ist derzeit noch unklar.Ob es soweit kommt, bleibt allerdings abzuwarten. Denn gefördert wird der Codec von der Alliance for Open Media (AOMedia), hinter neben den Entwicklern Google, Amazon, Cisco, Microsoft und Mozilla auch Schwergewichte wie Netflix, Facebook und Apple stehen. Diese haben ein ureigenes Interesse daran, dass ein guter Videocodec existiert, der von allen Nutzern und auf allen Plattformen als freier Standard genutzt werden kann.Denn das ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass Videostreaming sich ungehindert als eine der vielfältigen Möglichkeiten, Inhalte im Netz zu präsentieren, etablieren kann. Man darf also damit rechnen, dass die Firmen auf eine passende Gelegenheit warten, ihren patentfreien Ansatz vor Gericht durchzusetzen.