Apple Watch: iOS 14-Leak soll neue Funktionen der Series 6 verraten

Der Code des neuen iPhone-Betriebssystems iOS 14 soll Hinweise zu ers­ten Features enthalten, die der Apple Watch Series 6 zugeschrieben wer­den. Demnach könnte die im Herbst 2020 erwartete Smartwatch über die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut verfügen.

Apple investiert weiter in die Gesundheitsüberwachung

Aktuell berichten unter anderem die Kollegen von 9to5Mac über den angeblich geleakten Code von iOS 14 und daraus auslesbaren Health-Features für aktuelle oder kommende Mo­del­le der Apple Watch. Die Blutsauerstoff-Messung stellt dabei möglicherweise eine neue Funk­tion dar, die der kommenden Series 6 vorbehalten sein könnte. Der US-amerikanische Hersteller ist dafür bekannt, sich für die Herzgesundheit einzusetzen und bietet mit der ak­tu­el­len Apple Watch Series 5 nicht nur einen Pulsmesser, sondern auch ein integriertes EKG-Feature an.Der Blutsauerstoffgehalt liegt normalerweise im Bereich zwischen 95 und 100 Prozent. Sinkt er auf unter 80 Prozent, soll die Apple Watch eine entsprechende Warnung an den Nutzer wei­ter­ge­ben und über die Risiken eines nie­dri­gen Sauerstoffwertes im Blut aufklären. Nie­dri­ge Werte dieser Art können zu einer Beeinträchtigung der Herz- und Gehirnfunktion führen und das Risiko eines Atem- oder Herzstillstandes erhöhen. Ob es für die Messung neuer Hard­ware (Sensoren) in einer kommenden Apple Watch Series 6 erfordert oder ob auch äl­te­re Modelle der Smartwatch über ein Software-Update auf iOS 14 und watchOS 7 über die­se Funktion verfügen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.Derzeit bietet das Unternehmen mit der Apple Watch Series 3 ab 229 Euro, neben dem Series 5-Flaggschiff, Nike- und Hermes-Versionen und der Apple Watch Edition samt Keramik- und Ti­tan-Gehäusen, fünf Mo­del­le der Smartwatch an. Das Always-On-Dis­play und die Ge­sund­heits­über­wa­chung per EKG, Laut­stär­ke­mes­sung, Zy­klus­pro­to­koll sowie verbesserte Fitness-Fea­tures stehen im Mittelpunkt der jüngsten Ge­ne­ra­tion. Bleibt Apple seinem Zeitplan treu, wird die neue Watch Series 6 parallel zum iPhone 12 Pro (Max) im Herbst dieses Jahres vorgestellt.