Surface Laptop 3: Microsoft prüft "spontane" Display-Risse

Bei Microsoft realisiert man möglicherweise gerade, dass die seit einigen Tagen gemeldeten Berichte von Käufern des Microsoft Surface Laptop 3 wegen unerwartet gebrochener Displays unter Umständen ein größeres Problem belegen. Der Softwarekonzern prüft jetzt, was die Ursache ist.

Wie Microsoft-Spezialistin Mary-Jo Foley berichtet, hat ein Sprecher des Unternehmens eine Untersuchung der Probleme mit den plötzlichen Bildschirm-Schäden beim Surface Laptop 3 angekündigt. Auf Anfrage erklärte der Firmensprecher, dass eine, zumindest bisher, begrenzte Zahl von Käufern des Surface Laptop den Konzern darüber informiert haben, dass ihre Display gebrochen sind, ohne dass die Kunden selbst etwas dazu beigetragen haben.Microsoft prüfe das Problem derzeit und versuche, der Ursache auf den Grund zu gehen, so das Unternehmen weiter. Zuvor hatten diverse Käufer des teuren Edel-Notebooks von Microsoft gemeldet, dass bei ihren Geräten ohne ihr Zutun Display-Brüche auftraten. In einem im Microsoft Answers Forum dokumentierten Fall brach der Bildschirm nach einer Reparatur sogar erneut . Bei einem Bruch des Panels kann das Gerät in den meisten Fällen nur noch an einem externen Bildschirm sinnvoll genutzt werden.Bisher ist unklar, was die Ursachen für die plötzlich und unerwartet auftretenden Bildschirm-Schäden beim Surface Laptop 3 sind und ob nur das 13,5-Zoll-Modell betroffen ist. Offen ist auch, ob der Konzern den betroffenen Kunden einen kostenlosen Austausch der Geräte oder zumindest eine Reparatur im Rahmen der Garantie oder Gewährleistung anbietet, ohne dass sie dafür aufkommen müssen.Bei Preisen ab rund 1000 Euro und einem hohen Anspruch an Qualität und Materialien scheinen derart fatale Fehler wie ein plötzlicher Bruch des Displays höchst problematisch. Weil das Cover-Glas und das eigentliche Display-Panel beim Surface Laptop 3 wie bei vielen anderen Touchscreen-Laptops direkt miteinander verbunden sind, kann nur ein teurer Tausch beider Teile in Kombination Abhilfe schaffen.