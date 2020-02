Gerüchte: Microsoft Surface Book 3 soll Nvidia-Quadro-Grafik bekommen

Microsoft arbeitet derzeit an dem Nachfolger für das Surface Book 2 . Da­bei kursieren schon einigen Gerüchte für das Surface Book 3 - unter an­derem soll es jetzt eine Nvidia-Quadro-Grafik bekommen. Das berichtet Brad Sams bei Petri.com

Weitere Konfigurationsoptionen

Im Vorfeld zu dem noch für das Frühjahr erwartete nächste Surface-Event gibt es einige Spe­kulationen zu den kommenden neuen Geräten. Erwartet wird ein Nachfolger für das Sur­face Book 2, das schon bald zweieinhalb Jahre alt ist, sowie ein Nachfolger für das mitt­ler­weile eineinhalb Jahre alte Surface Go. Zum Surface Book 3 hat Sams nun einiges zu be­rich­ten. Als Quellen nennt er dabei Personen, die mit den Plänen von Microsoft vertraut sein sollen.Demnach könnte es für das neue Book 3 in der Konfigurationen für Endverbraucher eine Ge­Force GTX geben, während für den Business-Bereich auch eine Quadro-GPU angeboten wird. Das aktuelle Modell bietet bei den Aufrüstungs-Optionen bereits eine Nvidia GeForce GTX-Gra­fik an, künftig soll dann also auch eine Nvidia Quadro-GPU möglich sein. Beim Sur­face Book 3 soll das aber nach den Informationen von Sams nur als Option bei den 15-Zoll-Mo­del­len angeboten werden.Nvidias Quadro-Karten, die für den professionellen Einsatz konzipiert sind, sollen laut Sams das Surface Book 3 bei der Durchführung von AI/ML-Berechnungen unterstützen und als mo­bi­le Workstation für den High-End-Bereich vorgestellt werden.Ansonsten gibt es nur wilde Spekulationen da­rü­ber, was Microsoft vorstellen wird. So heißt es in dem Bericht, dass sich das Design beim Sur­face Book nicht merklich ändern wird und dass das Surface Book 3 die Intels CPUs der 10. Ge­ne­ra­tion bekommen wird, was keine Über­ra­schung ist. Vor kurzem waren dazu bereits ers­te Benchmarktests durchgesickert . Laut Brad Sams will Microsoft künftig auch eine Kon­fi­gu­ra­tion mit 32 GB Arbeitsspeicher an­bie­ten. Aktuell ist bei 16 GB Schluss. Außer­dem erwartet Sams auch eine 1 TB SSD in der Kon­fi­gu­ra­tions­auswahl.Wann Microsoft die neuen Geräte vorstellen wird, ist unbekannt. Da weder das Surface Book noch das Surface Go im vergangenen Jahr erneuert wurden, dürften es aber die ersten Neu­vor­stel­lungen 2020 werden.