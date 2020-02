Zettelwirtschaft: Viele IT-Profis merken sich Passwörter mit Post-its

Die beste IT-Sicherheit hilft nichts, wenn Angreifer an wichtige Passwörter gelangen. Eine neue Studie zeigt, dass viele IT-Mitarbeiter immer noch auf eine eher zweifelhafte Methode setzen, um sich sensible Zugangsdaten zu merken: Sie schreiben Passwörter auf Zettel.

Passwörter landen in Unternehmen immer noch sehr oft auf einem Zettel

Zwei Faktoren mit Haken

Die Sicherheit von IT-Systemen lassen sich Unternehmen sehr viel Geld kosten. Und auch in Bezug auf die Aufbewahrung von sensiblen Zugangsdaten gibt es unzählige Methoden, diese relativ sicher vor fremden Zugriffen zu lagern. Trotzdem bleiben es sehr oft Mitarbeiter, die sich durch unachtsames Fehlverhalten der Gefährdung der technischen Infrastruktur schuldig machen. Eine neue Studie zeigt, dass es aber nicht nur IT-fremde Mitarbeiter sind, die allzu unachtsam mit der IT-Sicherheit umgehen.Der Security-Token-Herstellers Yubico hatte in einer internationalen Studie ermitteln lassen, wie es um den Umgang mit Passwörtern in Unternehmen bestellt ist. Wie im " State of Password and Authentication Security Behaviors Report " zu lesen ist, der vom Ponemon Institute erstellt wurde, geben ganze 42 Prozent der in IT-Bereichen Beschäftigten an, dass ihr Unternehmen "auf Post-it-Zettel setzt, um Passwörter zu managen". Nur 31 Prozent der Befragten geben an, dass in ihrem Unternehmen Software zum Passwort-Management genutzt wird.Yubico bedauert - als Anbieter von Token-Systemen natürlich auch aus eigenem Interesse - dass auch der Einsatz von Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) in vielen Unternehmen überhaupt nicht vorgesehen ist. Mit 60 Prozent nutzt weit mehr als die Hälfte der IT-Profis kein 2FA-Verfahren. 54 Prozent geben an, dass "der Arbeitsfluss" durch solche Maßnahmen gestört werde, 47 Prozent finden Methoden, wie die Eingabe von Einmal-Codes "irritierend". Auch die mehrfache Nutzung derselben Passwörter ist für die Hälfte der IT-Profis normal.