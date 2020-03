My Lockbox - Ordner mit Passwort schützen und verstecken

Das geheime Eck auf der Festplatte

Eingeschränkter, aber praktischer Ordnerschutz

Das Freeware-Programm My Lockbox 4.3.5 erlaubt es, beliebig viele Dateien in einem Ordner abzuspeichern und mit einem Passwort zu verschlüsseln. Sobald dieser Sicherheitsordner gesperrt wurde, sorgt die Software dafür, dass er in Windows Explorer & Co. nicht mehr auffindbar ist.Dateien zuverlässig verschlüsseln und ver­stecken: So kann man die Funktionsweise von My Lockbox kurz und knapp beschreiben. Während der Installation kann der Nutzer ein Passwort und einen Installationspfad für die Software festlegen. Nach dem Setup können wichtige Einstellungen wie Speicherort, Passwort und Sicherheitsstatus jederzeit über das kompakte Bedienfeld angepasst werden.Nach der Installation der Freeware erstellt die Software einen Ordner - logischerweise Lockbox genannt - in dem Nutzer alle Dateien ablegen können, die vor Fremdzugriffen und Blicken geschützt sein sollen. Wenn gesperrt, wird die Lockbox nicht mehr im Windows Explorer angezeigt und soll laut Entwicklern auch Sicherheit vor Zugriffsversuchen aus dem Internet bieten. Nur nach Eingabe des definierten Passworts zeigen sich die Dateien wieder.In der Freeware-Version sind die Schutzfunktionen von My Lockbox auf einen Ordner beschränkt. Dieser kann aber uneingeschränkt viele Unterordner und Dateien beliebiger Größe enthalten. Nutzer können vertrauenswürdige Prozesse definieren, sodass Antivirenprogramme, Backup-Software & Co. auch auf den geschützten Ordner zugreifen können.My Lockbox erlaubt es, einen Ordner und seine Inhalte so zu schützen und zu verstecken, dass selbst Systemadministratoren keinen Zugriff mehr erlangen. Die Software bietet dabei ein kompaktes und leicht verständliches Interface. Nach der korrekten Passworteingabe kann uneingeschränkt mit den Dateien gearbeitet werden.In der Pro-Version von My Lockbox können unbegrenzt viele Ordner verschlüsselt und versteckt werden. Das Upgrade ist zum Preis von 29,95 US-Dollar auf der Herstellerseite verfügbar